黃國昌掃街民眾狂嗆 吳靜怡：從咆哮影帝變成街頭小媳婦

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌宣布投入參選新北市長選戰後，在掃街拜票時常常被民眾當面嗆聲，對此，媒體人吳靜怡表示，黃國昌一離開立委，從咆哮影帝變成街頭小媳婦，沒有組織的民眾黨彷彿被黨主席帶著到處去裸奔！國昌只是沒有羽毛的母雞罷了。

吳靜怡在臉書PO文表示，黃國昌人人敢嗆成為超速仔，政治光環的破窗效應！「反對政治」能有選票嗎？當黃國昌走出立法院咆哮舞台、走進市場與街頭，情勢突然翻轉，從攤商到路過鄉親，「你到底能幫市民什麼？」黃國昌多次愣住避答，一次次就像是過街老鼠、人人敢嗆，形成破窗理論，當一個破窗沒有被修復，會讓人認為可以繼續朝窗戶丟石頭，黃國昌威權形象破裂，被叫超速仔、嗆他也沒事、黃國昌的支持多在網路，他逐步從「可以被嗆的人」慢慢變成「必須被討厭的人」。

吳靜怡指出，更關鍵的是，新北的政治結構正在變動。2024年總統大選中，新北市開票結果為「柯文哲／吳欣盈：645,105票（26.24%）、賴清德／蕭美琴：948,818票（38.59%）、侯友宜／趙少康：864,557票（35.17%）」黃國昌在戰術上忽略了，賴清德在新北市的得票率不僅第一，甚至超越了在地執政八年的侯友宜。若黃國昌只想用「反賴清德」、「反民進黨」成為藍白和當選的主軸線，當然，勢必一定會受到大量的反撲！

吳靜怡續指，在日本最新的國會選舉中，高市早苗的勝出，其實正好反映了「反對高市」結盟的在野黨全面潰敗，執政黨以高市路線為主軸，高度集中於國防、安全、經濟與國家戰略，並成功將選戰論述轉化為「治理願景」，這都能印證「反對政治」已經成為輸家方程式，藍白還要繼續嗎？

吳靜怡直言，黃國昌的處境，或許不只是個人問題，而是當代政治的一面鏡子——在社群媒體與議場中成名的政治人物，終究還是要回到街頭，你會罵政府，但你能不能帶領國家？黃國昌一離開立委，從咆哮影帝變成街頭小媳婦，沒有組織的民眾黨彷彿被黨主席帶著到處去裸奔！國昌只是沒有羽毛的母雞罷了。

