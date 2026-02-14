領福袋看這裡！賴清德、蕭美琴春節行程出爐 3天走訪全台38廟

總統府新年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋及福袋樣式。（資料照）

農曆春節連續假期展開，總統賴清德與副總統蕭美琴規劃，除春節慰勉行程外，2人將於初一至初三的3天內，分頭走訪全台共38處廟宇祈福，並於現場親自發放1元福袋與民眾共襄盛舉，行程足跡涵蓋雙北、基隆、桃竹苗、中彰投、雲嘉南及高屏、宜蘭等縣市，與全台民眾共度新春佳節。

根據總統府行程通知，賴清德今天上午赴台北市立聯合醫院信義門診部，視察春節醫療量能暨週日及國定假日輕急症中心（UCC）；接著到台北市中正一分局、中正二分局，慰勉春節期間堅守崗位的警察人員。明天的小年夜，賴清德將前往嘉義縣，慰勉嘉義縣警察局水上分局及第四岸巡隊布袋漁港安檢所。

農曆正月初一（17日），賴清德規劃密集走訪8處廟宇。上午7時起由台北市艋舺龍山寺出發，隨後轉往新北市萬里忠福宮、萬里昭靈宮，以及基隆市的基隆慶安宮，再回到新北市的竹林山觀音寺；下午則南下嘉義縣市，分別走訪嘉義城隍廟、朴子配天宮，最後一站為台南市「麻豆代天府」。

蕭美琴初一則鎖定中部地區並安排5處行程，上午9時起依序前往台中市霧峰南天宮、南投縣草屯鎮永和宮、彰化縣埤腳五通宮。下午則是彰化市的南瑤宮及台中市的大雅永興宮。

初二（18日）當天，賴清德同樣規劃8處廟宇參香。上午7時抵達台南市的台灣祀典武廟，依序前往屏東縣的精明寶宮、海豐三王國王；中午走訪高雄市的岡山壽天宮與前鎮鎮南宮。下午則是雲林縣的虎尾福安宮、石榴班長和宮，並於傍晚前往南投縣的竹山天心寶宮。

蕭美琴初二則安排4處行程，上午9時起依序前往新北市的太平宮、永和保福宮，以及桃園市的平鎮褒忠祠；下午則前往宜蘭縣的二結王公廟。

至於初三（19日），賴清德將走訪7處廟宇，包括彰化縣鹿港天后宮、台中市的新庄永順宮、元保宮。下午則一路北上，依序前往苗栗縣永貞宮、新竹市香山財神廟、新竹縣北埔慈天宮、以及桃園市景福宮。

蕭美琴則深入南台灣，安排6處參拜地點。上午9時自台南市開基玉皇宮出發，隨後前往嘉義縣的民雄大士爺廟與民雄慶誠宮、嘉義市的南天門太子行宮；下午則轉往屏東縣南方代天府、高雄市鳳山代天府。

