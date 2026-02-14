田秋堇還原林宅血案真相 粉專痛批：再次證明費思兔團隊謊話連篇

監察委員田秋堇。（資料照）

翻拍1980年「林宅血案」電影《世紀血案》還未上映，因未獲林義雄及家屬同意、演員李千娜失言引外界議論，林義雄時任助理田秋堇近期接受媒體人陳信聰節目還原當年血案現場。對此，臉書粉專「姆士捲」表示，「看了田秋堇和林家血案的採訪，除了揪心之外，再次證實世紀血案費思兔團隊謊話連篇」。

粉專「姆士捲」今發文指出，「費思兔團隊謊話連篇，完全沒有任何照會授權就逕自拍攝，甚至欺騙團隊的演員，從一開始就居心不良，據說現在好像還想改名重來。」

「姆士捲」指出，田女士訪談中委婉地表示，劇中據說有個扮演她的角色，應該先找她聊聊，知道她大概是怎麼樣的人，再去進行詮釋，「現在越去細究蘇敬軾和費思兔的目的和動機，就越覺得這一切根本都是，某種認知作戰的phase two」。

網友看到貼文後引發討論，有人說「背後的人目的根本不是還原歷史吧」、「正常這種類似紀錄片或是事件翻拍，最基本都要詢問當事人或當事人後代，結果卻完全沒有！」

粉專「姆士捲」今發布圖卡。（圖擷取自「姆士捲」臉書粉專）

