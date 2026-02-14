為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    阻止中國吸光台積電！ 林智群曝李登輝開掛事蹟

    2026/02/14 09:59 即時新聞／綜合報導
    前總統李登輝。（資料照）

    前總統李登輝。（資料照）

    由徐琨華執導的電影《世紀血案》改編自1980年重大懸案「林宅血案」，相關爭議持續延燒，也引發許多人對於中國國民黨在白色恐怖時期的相關探討與討論。對此，律師林智群表示，李登輝這樣的菁英竟然閃過228跟白色恐怖，還進入國民黨體系，從一開始沒辦法掌握黨政軍的弱勢總統，逐步收編黨政軍，把政權從國民大會轉到人民身上（總統直選），從國民黨內部爆破，把權力還給人民。

    林智群在臉書PO文表示，李登輝念過京都帝國大學農學部農林經濟系，二戰後回台繼續在台大唸書，加入過共產黨，被警備總部逮補過，跟台獨大老彭明敏是好朋友，這樣的菁英竟然閃過228跟白色恐怖，還進入國民黨體系，取得特務頭子蔣經國的信賴。

    林智群指出，不到20年登上總統大位，然後從一開始沒辦法掌握黨政軍的弱勢總統，逐步收編黨政軍，把政權從國民大會轉到人民身上（總統直選），從國民黨內部爆破，把權力還給人民，說接下來是你們的事情了，這根本就是開掛嘛！

    林智群直言，重點是，李登輝取得權力後，沒有眷戀，而是把權力還給人民，這一點比習近平強多了，另外李登輝在1996年提出戒急用忍，限制台積電聯電去中國，李登輝表示：「台灣的晶圓代工廠能晚一天去大陸，就晚一天，這樣對台灣來說才是好事。」，當時張忠謀還很不諒解，認爲政府干預企業決策，現在回頭看，沒有戒急用忍，台積電不會有現在這個榮景，技術早就被中國吸光光，現在這個局，李登輝在30年前就佈好了。

