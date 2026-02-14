陸委會指李貞秀除籍證明有疑點 周軒：民眾黨選委會都沒人看到問題

民眾黨立委李貞秀（圖中）昨稱「陸配不是外國人」，是台灣之子的媽媽；她授權陸委會全權代為辦理陸配放棄國籍的事宜，期盼所有紛擾到她為止。（資料照）

民眾黨中配立委李貞秀的國籍、戶籍爭議近日持續延燒，李貞秀昨雖稱1999年已註銷在中國湖南的戶籍。不過陸委會副主委梁文傑指李貞秀的證明書與其他中配完全不同，陸委會不予採信。政治工作者周軒也發文質疑，李貞秀的文件不知道哪裡來的，而當初李貞秀被提名市經過「選舉決策委員會」，成員包含黨主席柯文哲、秘書長周台竹、新竹市長高虹安等10人，但這麼多人都沒有看到李貞秀的問題。

根據梁文傑說明，1999年兩岸條例並無要求單一戶籍制度，且她在2025年申請時，衡南縣公安局雲集派出所並未寫下具體的註銷日期，而是往前追溯了27年。這與其他中配拿回的證書完全不同，因此陸委會不予採信該時間點。

周軒在臉書發文指出，陸委會副主委梁文傑講得很清楚了，根據他的發言，可列出李貞秀國籍事件的時間序：

1993年4月26日來台結婚

1999年獲准定居

2004年兩岸條例修正，要求單一戶籍與單一身分制度

（當時多數陸配並未辦理註銷程序，當時也沒有機關受理此類申請，當事人自然沒有理由進行除籍。）

2023年底獲民眾黨提名不分區立委

2025年3月向移民署提出中國除籍文件

（意即她的台灣身分程序是在2025年3月才完成）

周軒直言，重點在於，2023年民眾黨提名李貞秀當不分區立委的時候，確實仍同時具備台灣與中國居民身分，未符合參選條件。而李貞秀提出來的1999年文件，經過比對後與其他中配申辦案例存在差異。

周軒表示，多數中配所提供的證明文件，通常會清楚載明註銷身分的具體年月日，但李貞秀的文件卻僅記載「早在1993年嫁來台灣後即已完成註銷」，未見明確時間點，呈現方式與其他案例明顯不同。

周軒指出，李貞秀有沒有問題，看起來是有，因為她的文件不知道哪裡來的。但這件事是李貞秀一個人的問題嗎？當然不是。

周軒強調，2024年總統立委大選，台灣民眾黨為了提名作業成立了「選舉決策委員會」，委員會成員包含「黨主席柯文哲、秘書長周台竹、新竹市長高虹安、當時立法院黨團總召邱臣遠、指定中央委員林富男、前台北市副市長黃珊珊、台大醫院乳房醫學中心主治醫師張金堅、柯文哲辦公室特聘顧問林有志、宜蘭縣黨部主委李偉華、黨代表張清俊」等人。

周軒表示，這個「選舉決策委員會委員名單」，除了黨主席與秘書長為當然成員外，其餘成員人選由黨主席提名，經中央委員會超過2/3同意後始得擔任。而包含李貞秀在內的，2024年這份民眾黨不分區名單，就是經過這個「選舉決策委員會」核定的。

周軒直言，這麼多人都沒有看到李貞秀的問題，實在很難想像柯文哲那句「一個人走的快，一群人走得遠」，到底是不是民眾黨的DNA。

