為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    嫌棄汐止、拋棄選民黃國昌掃街被嗆 詹凌瑀：欠的是道歉

    2026/02/14 08:28 即時新聞／綜合報導
    民眾黨黨主席黃國昌（右2）今天上午10時許，與民眾黨汐止、金山、萬里區市議員參選人陳語倢（左1）前往新北市汐止區中正市場拜票，向攤商與民眾拜年，與發放紅包。（資料照）

    民眾黨黨主席黃國昌（右2）今天上午10時許，與民眾黨汐止、金山、萬里區市議員參選人陳語倢（左1）前往新北市汐止區中正市場拜票，向攤商與民眾拜年，與發放紅包。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌自宣布投入新北市長選戰後頻繁掃街拜票，掃街的過程中頻頻遭到民眾嗆聲。黃國昌昨日到汐止掃街被攤商嗆「超速啦！」、「黃國昌是誰我不認識，叫他去撞一撞」。對此，媒體人詹凌瑀表示，看到黃國昌今天回汐止掃街被當面嗆爆，真的只能說汐止人的記憶力，比你想得好太多了。

    詹凌瑀在臉書PO文表示，昔日落跑怯戰神，今日汐止蹭熱度？看到黃國昌今天回汐止掃街被當面嗆爆，真的只能說汐止人的記憶力，比你想得好太多了，走到哪被嗆到哪，這畫面大概是全台灣「被討厭的勇氣」最佳示範。在市場被攤商大罵「超速仔」、「去撞牆」，甚至有人直言「不認識你」，這不只是單純的尷尬，這是民意最真實的反撲。

    詹凌瑀指出，最諷刺的是，黃國昌現在擺出一副深耕基層的樣子，但汐止人怎麼可能忘記？當年還是該區立委時，面臨罷免風波、到了要競選連任時，是誰因為怕輸、精算過後選擇「落跑」不敢選？

    詹凌瑀續指，當初嫌棄汐止、拋棄選民，為了政治路算計而逃離戰場；現在為了選新北市長，又想把汐止當成提款機回頭來蹭。這已經不是臉皮厚不厚的問題，而是你憑什麼覺得汐止人會買單？

    詹凌瑀直言，面對鏡頭，你只能尷尬陪笑說謝謝；但面對當年被你拋下的選民，你欠的可不只是一句謝謝，而是一個遲來的道歉。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播