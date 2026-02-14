嫌棄汐止、拋棄選民黃國昌掃街被嗆 詹凌瑀：欠的是道歉

民眾黨黨主席黃國昌（右2）今天上午10時許，與民眾黨汐止、金山、萬里區市議員參選人陳語倢（左1）前往新北市汐止區中正市場拜票，向攤商與民眾拜年，與發放紅包。（資料照）

民眾黨主席黃國昌自宣布投入新北市長選戰後頻繁掃街拜票，掃街的過程中頻頻遭到民眾嗆聲。黃國昌昨日到汐止掃街被攤商嗆「超速啦！」、「黃國昌是誰我不認識，叫他去撞一撞」。對此，媒體人詹凌瑀表示，看到黃國昌今天回汐止掃街被當面嗆爆，真的只能說汐止人的記憶力，比你想得好太多了。

詹凌瑀在臉書PO文表示，昔日落跑怯戰神，今日汐止蹭熱度？看到黃國昌今天回汐止掃街被當面嗆爆，真的只能說汐止人的記憶力，比你想得好太多了，走到哪被嗆到哪，這畫面大概是全台灣「被討厭的勇氣」最佳示範。在市場被攤商大罵「超速仔」、「去撞牆」，甚至有人直言「不認識你」，這不只是單純的尷尬，這是民意最真實的反撲。

詹凌瑀指出，最諷刺的是，黃國昌現在擺出一副深耕基層的樣子，但汐止人怎麼可能忘記？當年還是該區立委時，面臨罷免風波、到了要競選連任時，是誰因為怕輸、精算過後選擇「落跑」不敢選？

詹凌瑀續指，當初嫌棄汐止、拋棄選民，為了政治路算計而逃離戰場；現在為了選新北市長，又想把汐止當成提款機回頭來蹭。這已經不是臉皮厚不厚的問題，而是你憑什麼覺得汐止人會買單？

詹凌瑀直言，面對鏡頭，你只能尷尬陪笑說謝謝；但面對當年被你拋下的選民，你欠的可不只是一句謝謝，而是一個遲來的道歉。

