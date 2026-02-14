李貞秀喊授權代辦放棄國籍 張育萌：把自己違法鬼轉成政治攻防

民眾黨立委李貞秀（中）。（資料照）

民眾黨中配立委李貞秀因未放棄中國國籍而引起爭議，她昨日下午開記者會，稱「我授權陸委會全權代為辦理，行政院要求的陸配放棄國籍事宜」。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，李貞秀的眼淚，又是把自己違法的問題，鬼轉成政治攻防，法律的規定，不是補件就能倒帶重來。

張育萌在臉書PO文表示，先把台灣法律講清楚，從2004年3月開始，《兩岸人民關係條例》修法後上路，實施「兩岸單一戶籍制」，也就是，不允許「同時在兩岸設有戶籍」。就算是新制上路前，就已經取得台灣戶籍的中國移民，也必須要繳交「註銷中國戶籍」的證明，否則，就會撤銷台灣的定居許可。

張育萌指出，但是，為了避免衝擊對來台的中國移民，突然產生太大衝擊，所以訂了一個「6個月」的緩衝，白話來說，中國配偶或移民必須在2004年9月之前，把喪失中國戶籍的證明，交到移民署，如果沒有完成，代表從頭到尾就沒有取得台灣身分，政府會撤銷定居許可，但從2004年至今，經歷藍綠執政，確實有大約1萬2000位中國配偶或移民，沒有完成這個「身分轉換」的手續，譬如說沒有辦「註銷中國戶籍」，或辦了之後沒把證明交給移民署李貞秀就是其中一位。

張育萌續指，為了這些「身分上的真空狀態」，內政部去年啟動「補繳計畫」要求這1萬2000多位「取得台灣戶籍」，卻沒有符合法律程序的移民，趕快繳交證明文件，去年2025年3月，李貞秀就在這批「補繳計畫」裡，把「註銷中國戶籍」的證明交給移民署，問題是，李貞秀會在這批「補繳計畫」裡，就代表在這之前，她沒有給移民署任何文件，代表在這之前，她就算有去中國完成「註銷戶籍」，但就是沒有交給移民署，那對台灣政府來說，當然就是沒有完成「身分轉換」的程序。

張育萌分析。舉個例子，如果有一對戀人，10年前跟大家說他們結婚了，但今年才去登記。那這10年來，他們在法律上就不會是「夫妻」，也就是說，在2023年，李貞秀被民眾黨提名成不分區候選人的時候，她在台灣的法律上，是擁有「雙重戶籍」的，只要擁有雙重戶籍，根據《兩岸人民關係條例》，根本不能「參選」，更不用說「當選」，還是「就職」，退一萬步說，就算李貞秀可以參選，但如果她要「就職」，就必須放棄「雙重國籍」，今天是內政部要求她放棄雙重國籍的期限，但內政部三次發函給李貞秀，下最後通牒，李貞秀卻自己爆料，她收到過兩次，可是「拆都沒拆」。

張育萌分補充，這等於李貞秀自證她有「收到」公文，這在法律上，就代表內政部的文件有「送達」，就會產生效力，李貞秀自己沒拆，是她自己沒搞清楚狀況，法律上，當然不能主張「我沒拆所以我沒看到」。否則以後罰單寄來，我都故意不要拆封不就好了？李貞秀被提名時，還有「雙重戶籍」，根本不能參選。就算她去年把證明文件送到內政部，但選舉早就結束了，時間無法倒流。

張育萌直言，她今年要就職，又沒放棄「雙重國籍」，內政部給的緩衝期她又不放在眼裡，這樣到底是要怎麼當立委？法律的規定，不是補件就能倒帶重來。

