谷立言帶「波本威士忌」迎新年 讚這道在地台菜最美味！

日本駐台代表片山和之（右）準備海邊燒/海苔燒麻糬、黃豆粉麻糬、麻糬紅豆湯3種日本麻糬，指名將黃豆粉麻糬給AIT處長谷立言（左）享用、海苔燒麻糬給外交部長林佳龍品嚐，自己則吃麻糬紅豆湯。（外交部提供）

今日為農曆除夕，馬年將至。外交部長林佳龍特別邀請美國在台協會（AIT）處長谷立言、日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之共襄盛舉，享用由台灣農業青年大使自行栽種、烹調的台灣道地年菜。谷立言在享用完年菜後，特別表示對檸檬胡椒蝦的喜愛；片山和之則最愛茶香東坡肉與沙拉冷盤，與林佳龍口味相似。

谷立言喜愛檸檬胡椒蝦、片山和之最愛茶香東坡肉

農青代表葉佳欣首先以中、英、日語三語歡迎林佳龍、谷立言、片山和之。接著三人依序享用農青大使準備的8道菜品與2種飲品。8道菜品分別為沙拉冷盤「原香米果瑞海盤」、梅醬雞肉「春梅報喜金鳳凰」、檸檬胡椒蝦「檸香胡椒躍鮮蝦」、茶香東坡肉「茶韻東坡富貴肉」、腐皮捲桂圓甜米糕「桂圓好事雙味捲」、茶葉菜脯雞湯「三代同堂團圓盅」、紅白草莓與橘子水果拼盤、福馬造型仙草凍與麻糬「馬吉黑金幸福桌」，飲品則是冷飲迎春梅釀與熱飲青心烏龍。

在品嚐到草莓、橘子水果拼盤時，農青大使特別介紹，現場的「台農一號」草莓有美國媽媽、日本爸爸，是冬天限定的水果；在介紹甜點仙草凍與客家麻糬時，谷立言也特別注意到用仙草凍做成的小黑馬，讚嘆「這個馬很漂亮」。

享用完農青大使準備的佳餚後，林佳龍指出，茶香東坡肉有「媽媽的滋味」，是他最喜歡的一道菜；片山和之表示，特別喜歡沙拉冷盤與東坡肉；谷立言說，他很喜歡檸檬胡椒蝦，當中胡椒與檸檬的平衡相當好，且相當脆，每道菜品都很好吃，讓他感受到過年氛圍。

負責製作茶香東坡肉的農青代表葉佳欣表示，這道東坡肉特別之處在於使用拉拉山高山紅茶燉煮，與傳統東坡肉相比，口感更清爽；製作出受到谷立言好評的檸檬胡椒蝦的農青陳廷瑋則說，蝦子產於屏東里港，有好的水質環境與飼料調配，蝦子吃起來才會脆口香甜。

接著，輪到片山和之與谷立言展示兩人準備的日本、美國「年菜」。

片山和之與谷立言展示日本、美國「年菜」

片山和之表示，日本自明治維新後，過年都是過陽曆年，傳統上會準備什錦冷菜、蕎麥麵、麻糬，他今天特別準備海邊燒/海苔燒麻糬（磯部焼き）、黃豆粉麻糬（きな粉餅）、麻糬紅豆湯（ぜんざい）3種日本麻糬。

谷立言介紹美國「年菜」指出，美國通常是過感恩節、聖誕節，沒有正式過年的習慣，只會非正式地與朋友喝酒、吃零食，因此他特別準備美國巴頓波本威士忌。他說明，巴頓波本威士忌產自美國肯塔基州，由當地飲食玉米釀製而成，與台灣菜很搭，且波本常被與肯塔基州當地賽馬聯想，因此他選擇巴頓波本威士忌。

林佳龍盼美日台關係「馳騁寰宇、龍總馬吉」

最後，林佳龍總結說，美日台就像家人，期待美日台關係在新的一年「馳騁寰宇，龍總馬吉」。

