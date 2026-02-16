漏網鏡頭》谷立言優雅動筷吃年菜 林佳龍「吃貨」上身用手抓蝦

AIT處長谷立言（左）與外交部長林佳龍日前在一場團圓飯的宴席中相互敬酒。（外交部提供）

台灣正值農曆春節，外交部長林佳龍特別邀請美國在台協會（AIT）處長谷立言與日本駐台代表片山和之，一起享用除夕團圓飯，品嚐由台灣農業青年大使自行栽種、養殖的台灣美味食材烹調而成的年菜。沒想到林佳龍看到10多道美味佳餚，竟在谷立言與片山和之面前台灣魂上身，直接化身「吃貨」，將外交禮儀拋諸腦後，毫無部長包袱地埋頭猛吃，與身旁的谷立言形成鮮明對比。

谷立言、片山和之、林佳龍3人落座後，現場的農業青年大使依序介紹各項菜品，並主動分菜、夾菜給作客的谷立言與片山和之，坐在兩人中間的林佳龍則沒有要管兩人，也不等現場的農青大使分菜，主動動筷出擊，夾取自己要吃的菜色。

在看到第一道有食用花點綴的沙拉冷盤「原香米果瑞海盤」時，林佳龍只關心「這花可以吃嗎？」。

在品嚐第二道菜梅醬雞肉「春梅報喜金鳳凰」時，林佳龍就已經進入「吃貨」狀態，在谷立言優雅地夾起一口雞肉，並細嚼慢嚥地吃完的同時，林佳龍已經連吞兩大口，滿足地用手擦一下嘴角，驚嘆「這是雞肉」。

在農青大使介紹菜色「檸香胡椒躍鮮蝦」當中的泰國蝦養殖過程時，林佳龍也不忘邊聽邊吃，一旁谷立言優雅地使用筷子吃蝦，林佳龍則接地氣地直接用手抓起蝦尾，絲毫不放過一點剩餘的蝦肉，看起來真的吃得很香。

下一道則是農青大使用30年老茶燉煮的茶香東坡肉「茶韻東坡富貴肉」，3人皆非常認真地吃肉，林佳龍更是吃到盤底朝天，一點東坡肉都沒有剩下，連農業青年大使已經開始介紹下一道菜「桂圓好事雙味捲」都沒注意到，連聲誇讚東坡肉「真的很好吃！入口即融！」。

