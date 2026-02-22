國會遷建案曾編過特別預算 兩度叩關、兩度敗北

據立院統計，院區共有12處違建或違規使用。圖中的合作社販賣部也是其一。（資料照）

立法院長韓國瑜自2024年上任後，曾多次私下與朝野黨鞭溝通國會遷建議題，並拋出將立法院遷至台北圓山飯店，或另於空軍總司令部舊址興建新院區等構想。事實上，國會遷建並非新議題，早在「萬年國會」時期，立法院就曾兩度編列特別預算推動遷建，但兩度叩關、兩度敗北。

立法院現址原為日治時期台北州立第二高等女學校，行政大樓與議場分別為市定古蹟與歷史建築，擴建受限；加上自民國47年進駐以來，歷經席次增減、議事轉播需求與新設單位擴編，空間零散分布於群賢樓、紅樓、康園、合作社等建物，各單位動線混亂，議事效能受影響。

請繼續往下閱讀...

立院經費稽核委員會在79年提出院址遷建華山車站案，並在81年確定以華山車站舊址為遷建地點。83年度中央政府總預算案首度為立院編列興建立院新址的首年年經費100億元，涵蓋土地有償撥用、地上物補償與興建工程費，但當時因考量政府財政困難，加上基地位於松山機場航管範圍內，進度受阻，至第2屆立院審議時，該筆遷建預算遭反對派刪除，立院遷建計畫首度告吹。

後因台北市府不再續約，加上考量精省後的第4屆立委將擴增至225席，遷建案捲土重來，政院在86年編列立院新址興建計畫工程特別預算，預算總額241.4億元、分3年執行，然而當時遷建案規劃逾百坪的院長室、每位立委約30坪的休憩會館及50坪的研究室，加上多功能球場、三溫暖、溫水游泳池等設施，引發豪奢批評聲浪。

其後第4屆立委席次擴增後，空間壓力更形嚴峻，立法院88年三讀通過總額241.4億元預算，並決議遷至台北市仁愛路、建國南路口的空軍總部舊址。不料後續都市計畫變更不順，台北市議會亦有反對聲音；同年又逢九二一大地震，國家財政優先投入災後重建，遷建特別預算雖保留多年，最終仍因逾期未執行而終止，第2次遷建計畫懸而未決。

第10屆立法院期間，遷建議題再度啟動。時任立法院長游錫堃於110年成立「立法院未來國會願景規劃諮詢委員會」，邀集21位跨領域專家集思廣益，盤點全台潛在基地，經評選後縮減為6處優先選址，包括中正紀念堂、空軍總部舊址、土城看守所現址、成功嶺營區、中興文化創意產業園區、高鐵彰化車站特定區。不過，在第11屆國會，游錫堃連任院長失利，6處選址的遷建案無疾而終。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法