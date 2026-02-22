韓國瑜醞釀國會遷建 拋圓山飯店、空總舊址兩方案

立法院長韓國瑜上任後，曾向朝野黨鞭說明兩套遷建立院構想方案，其中包含將立法院遷至台北圓山飯店，或另於空軍總司令部舊址興建新院區。圖為圓山大飯店。（資料照）

立法院現址多年來面臨空間不敷使用、建物老舊、違章雜陳等問題，而遷建、改建議題討論30餘年。據了解，立法院長韓國瑜上任後，多次在非公開場合提出立法院空間不足的看法，並向朝野黨鞭說明兩套遷建構想方案，其中包含將立法院遷至台北圓山飯店，或另於空軍總司令部舊址興建新院區。

位於仁愛路的空總舊址，土地管理機關為財政部國財署，目前主要用途有文化部設置的台灣當代文化實驗場，作為展演、論壇、公共藝術的場地；以及經濟部中小企業處的社會創新實驗中心，作為社會企業與青年創業的聚落。至於著名的圓山大飯店，土地與建物均為交通部觀光署，並委由財團法人敦睦基金會負責經營；由於基金會屬政府捐助性質，所以每年還要把預算書與決算書送至立法院審查，交通部並要負起監督其財務與營運之責。

請繼續往下閱讀...

據指出，韓國瑜認為現行立法院院區空間狹小、使用不便，且部分設施涉及違建問題，長期並非理想辦公與議政環境，因此拋出兩大方案。Plan A為徵收圓山飯店，將其整體規劃為新的立法院院區，作為主要開會與辦公空間，現有院區則轉型為圖書館或議政博物館，形成雙院區模式；Plan B則是在空總舊址興建全新立法院大樓。

新建方案 評估需時18年、耗費千億元

據轉述，韓國瑜於會中提及，相關評估顯示，若採新建方案，從設計、招標、施工到驗收，恐需長達18年，經費高達新台幣1000億元，社會恐難接受，因此傾向優先考慮圓山飯店方案，由於飯店本身即為國有財產，在行政作業上相對簡便，且與動輒耗時十餘年的新建工程相比，約兩年即可完成搬遷。

傾向優先考慮圓山飯店方案 估兩年可完成搬遷

據了解，韓國瑜多次私下向朝野黨鞭說明構想，盼形成三黨黨鞭考察的初步共識，然過去幾個會期未獲正面回應；但國民黨團總召傅崐萁上會期在相關討論中頻頻搭腔、態度轉趨積極，強調國會作為「國家門面」，未來將接待更多外國訪團，應提供更完善空間，而民進黨團、民眾黨團則持保留態度，目前仍停留在討論階段，推動與否仍有待後續觀察。

長期關注國會遷建議題的立委表示，在前立法院長游錫堃任內，國會遷建是極其嚴肅且具制度化的工程，當時不僅組成專家諮詢小組，製作了詳細的專業評估報告，更有具體的選址名單。他認為，圓山飯店屬於國家建築，遷建並非完全不可能，但韓上任後，既未啟動諮詢小組，也未在本屆立法院重新成立相關審查委員會，跳過與現任立委等關係者的對話，批評韓「顯然想得太簡單」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法