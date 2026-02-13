台美貿易協定簽署 民眾黨團：台灣投資人均負擔遠超日、韓、歐盟

台美關稅貿易協定今簽署，民眾黨團副總召王安祥、幹事長邱慧洳、立委洪毓祥召開記者會。（民眾黨團提供）

台美關稅貿易協定今正式簽署，民眾黨團副總召王安祥、幹事長邱慧洳、立委洪毓祥召開記者會，要求行政院將協定連同5000億美元投資計畫併案送國會實質審查，絕不容許黑箱協議葬送台灣未來。

洪育祥說，雖都是15%關稅，但台灣投資美國是6365億美元、人均負擔27200美元；日本投資6050億美金、人均負擔5014美金；韓國投資4112億美元、人均負擔7969美元；歐盟投資1.4兆美元、人均負擔3118美元，台灣的投資人均負擔遠超日、韓、歐盟。

王安祥表示，賴總統稱政府都有進行報告，但過去給立院資訊量非常不足，「很多事今天才拿到資料！」除了行政院先前記者會提到的「2500半導體+2500信保」就高達5000億，今天又提出協定文本內的800多億採購、農業部100億美金採購；還有國內要投資30億輔導汽車業轉型，以及300億農安基金，都會嚴重影響國家財政。

民眾黨立委洪毓祥表示，早上在副院長鄭麗君記者會才看到額外包含天然氣、發電設備、航空機具採購的848億投資大禮包，還有農業部長聲稱是「民間投資」的採購100億，最後加上417億美金的軍購，整體盤點為6365億美金，折合約新台幣19.73兆。近20兆台幣去換得15%關稅是否划算，是否衝擊國家財政？這才是人民所擔憂的。

幹事長邱慧洳表示，過去我國禁止美牛絞肉與內臟輸入，今天大開放；衛福部說這兩品項過去沒經驗，因此要重新評估萊劑的殘留容許量，日後會提出新標準。邱說，我國對美豬腎臟的萊劑殘留量標準為0.04、國際為0.09、美國卻完全沒有標準，完全沒有標準的肉品進入台灣，是否會對食安造成嚴重隱憂？要求衛福部應強力把關。

邱慧洳指出，人民最擔心的，就是現在的食藥署署長姜至剛「是最挺萊豬的醫師」，曾形容萊豬是「合格的同學」、更拒絕公布萊豬肉品流向；如果連部會首長都如此寬鬆看待食安把關，放寬標準讓「合格的同學」越進越多，「人民只會對衛福部的標準心驚膽戰！」邱慧洳表示，衛福部訂出標準後，就要嚴加取締違法案例；過去台灣超市曾被查出美牛萊劑劑量超標、美豬洗產地等問題，都是靠加強取締才發現。

邱慧洳呼籲，真的要開放美牛絞肉與內臟進口，應作好「源頭管理、邊境管制、市場管理、標示管理」等四大項管理，不要在談判上大放水，卻造成人民餐桌的食安大風暴。

王安祥表示，關稅談判影響國內產業，該產業的勞工如何度過衝擊，勞動部應進一步說明，如何協助勞工、產業度過難關。這次談判協定文本，對許多國內勞權問題給了寬限期，包括降低成立企業工會門檻、減少罷工限制、禁止強迫勞動的產品輸出、遠洋漁船移工希望享有與台灣人民同樣的勞動保障權等，盼主管機關能在寬限期內迎頭趕上。

王安祥總結，談判一定有某種程度上的讓利，應理性評估我方讓利的部分對國內造成的衝擊。呼籲3月3日國會專報前，行政院應提供針對國家財政、食安、產業、勞動等的衝擊報告；也希望透過公聽會，充分聽取各界代表意見。

