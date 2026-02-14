插旗新北、嘉義、宜蘭 民眾黨縣市長「保１」再尋求開彊闢土

民眾黨已提名黨主席黃國昌參選新北市長，但尚待藍白整合，確定最終由哪一黨代表藍白參選新北市長。（資料照）

面對年底縣市長選戰，民眾黨已提名前立委陳琬惠、張啟楷及黃國昌，分別征戰宜蘭縣、嘉義市與新北市，但涉及後續「藍白合」問題，選情尚難逆料，目前以民眾黨原本執政的新竹市選情被看好，儘管市長高虹安日前因涉案退黨，但國民黨已確定在竹市禮讓，因此，民眾黨的百里侯席次至少「保1」，再尋求開彊闢土。

台灣民眾黨目前一共3人參選縣長，分別為去（2025）年底先後接受徵召的宜蘭縣陳琬惠、嘉義市張啟楷，以及本（2）月初辭任立委，正式參選新北市長的黨主席黃國昌；但基於藍白合架構，尚待國民黨人選出爐後，才能進行後續藍白的縣市長提名整合，因此，上述3人是否能率藍白聯軍參選縣市長，仍在未定之天。

值得一提的是，先前因涉嫌詐領助理費而官司纏身的新竹市長高虹安，去年底在高院二審改判無罪後，目前已申請復職；儘管柯文哲日前在竹北掃街時表示高會先專心於市政，但國民黨早在去年底就表態會在竹市「讓賢」，也就是說，竹市將是民眾黨在「藍白合」中的選戰主場，就待高虹安恢復黨籍後接受黨中央徵召。

至於宜蘭縣長、嘉義市長選舉，民眾黨各候選人評估倒是樂觀許多。代表民眾黨參選宜蘭縣長的陳琬惠說，她有7、8成把握自己能在藍白合下出線、勝選；她強調，她在宜蘭深根已久、4年歷練中還有2年立委資歷，豐富問政能力是她一大優勢，更自認是「藍白最大公約數」，直言她的「南港東移」、門診中心等政策勝過其他候選人，而在宜蘭選民「選人不選黨」趨向下，中間選民對她接受度高，間接提升她選戰信心。

代表民眾黨參選嘉義市長的前立委張啓楷，對於從藍白合出線競選，也給出「5成以上」的樂觀預期。他分析，從總統票與政黨票結構來看，嘉義市藍白合計已高於民進黨，只要人選整合得好，勝算自然提升；他強調自己兼具專業和問政成績，尤其在立院為嘉義市爭取66億元統籌分配款，搭配他30年媒體、城市行銷經驗，以及AI城市、廣建社宅等具體政策，由他對決民進黨參選人王美惠，最終獲得勝選並非空談。

