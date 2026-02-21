斜槓立委》王安祥盼以勞政專業改善國軍人事制度

過去長期耕耘學界的民眾黨新科立委王安祥，農曆年後將加入外交及國防委員會，開啟「斜槓」國安議題新生涯。（資料照）

進入立法院新會期，作為國會關鍵少數的台灣民眾黨團也迎來6位新任不分區立委，過去長期耕耘學界的王安祥，年後將加入外交及國防委員會，開啟「斜槓」國安議題新生涯。專長勞政的王期許，除關注勞退制度、勞動權益，也會以自身專業來改革國軍人事，讓國軍先進武器、充足兵力一併到位。

擔任民眾黨團副總召王安祥接受訪問表示，他長期參與勞動政策與產業發展研究，深刻體會政策不能只考量理念的「應然」，更要考量行政能力與社會承受度的「實然」。因此，他期許自己在新會期能以自身勞政專業，補足立法端專業能量和政策落地的最後一哩路，不只確實審議法案、監督行政，更助社會大眾也能理解法案內容，協助政策在有公共支持下更務實、更完整，進而滿足社會所需。

談及勞政專業與立法現場的問題觀察，王安祥認為，他在新會期將優先關注「強化勞工退休保障制度」、「防止強迫勞動」兩項議題。前者涵括勞退新制提撥比例、即雇主每月為員工提繳薪資6%勞退及勞工自願提繳部分，以及勞工保險老年年金財務永續和世代公平議題；後者則參酌歐盟《企業永續盡職調查指令》（CSDDD）、美國《防止強迫勞動法》（UFLPA）對供應鏈勞動人權的要求。

王安祥期許，未來將發揮關鍵少數優勢，將盡職調查、企業揭露義務，以及勞動部、經濟部、外交部等跨部會協調指引優先推動至立法中。

針對外界認為他進入的外交及國防委員會、可能不符專業一事，王安祥強調，他除在就任立委前已隨行赴美、了解軍購特別條例內容，也持續與院會前輩交流意見，基於在野黨監督的立場下，在國會把關審案。

新會期優先法案方面，王安祥說明，除「戒嚴法修正草案」計畫修法縮短立院對戒嚴令追認期限，以防權力濫用；對於國防特別預算條例及相關政策，他認為，國防不僅是籌購先進裝備，諸如空軍飛官、海軍艦長及陸軍資通電等高專業人才也同等重要。因此，他期許未來以自身「人因工程」專業，從薪資福利、軍事訓練、後勤支援等面向改善國軍人事制度，讓國軍環境能真正留才，也才能為國建立起高素質、持久的防衛戰力。

