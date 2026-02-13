台美貿易協定簽署 林志潔：台灣「茶金盛世」將到來

台美關稅簽定，陽明交大法律學者林志潔表示，代表「茶金盛世」盛世將到來。（照片取自林志潔臉書）

台灣與美國正式簽訂貿易協定，總統賴清德今天也跟國人說明此項重大成果，陽明交大法律學者林志潔說，在這次關稅協定中，台灣茶爭取到零關稅輸美，將有望開啟台茶新的「茶金盛世」。不管是新竹的東方美人茶或是中南部的高山茶，台灣將迎來嶄新的茶金盛世。

林志潔說，台灣茶葉曾是重要的出口精品，但自從西進中國，台灣茶葉不論是重要的栽植方法，或烘焙／製茶的營業秘密，被大量流傳到中國、甚至越南等地，導致核心競爭力外流。而越南茶或劣質中國茶，以低勞動成本低環境成本的生產，大量傾銷，造成我國的優良精品茶，或遭到混茶，或被低價擠壓，在不公平的競爭下，要在國外行銷，多所艱困。未來，台灣的茶葉可以零關稅直接輸往美國，藉由稅率紅利，來打造「台灣出口、必屬精品」的形象，更可以與中國茶有區隔，將重現茶金榮景。

她也說，非常贊同農政單位所說的，這是台茶從「追逐低成本」重回「賣文化與品牌」的里程碑。也感謝行政院談判團隊的努力與付出，並稱台灣加油，台灣茶葉加油！而新竹的東方美人茶也加油。

