為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台美貿易協定簽署 江啟臣籲朝野黨團屏棄成見、務實把關

    2026/02/13 22:32 記者劉宛琳／台北報導
    立法院副院長江啟臣。（資料照）

    立法院副院長江啟臣。（資料照）

    針對台美雙方正式簽署對等貿易協議（ART），立法院副院長江啟臣今天表示，他的態度很清楚，理性務實、依法審查、捍衛國家利益。他強調，這份協定的利弊得失對台灣影響深遠，政府應該要拿出具體有效的因應對策；他也呼籲朝野黨團都能摒棄成見，理性務實共同為國家把關，這才是人民對國會的期待。

    江啟臣指出，首先，這份協定內容非常龐雜，牽涉到關稅結構調整、市場開放、以及巨額的採購與投資承諾。目前國人看到的可能只是冰山一角，還有很多細節行政院並沒有完全說清楚講明白。

    江啟臣表示，因此，目前真正的重點在於，行政院有義務在最短時間內，將談判結果全貌、以及對國內各產業的衝擊影響評估報告公諸於世。哪些產業受惠？哪些產業受衝擊？因應配套措施是什麼？這些都必須開誠布公，讓社會大眾檢視。

    江啟臣表示，去年為因應對等關稅編列的特別預算，立法院早已三讀通過，再加上今日公布新增的相關產業輔導基金，預算將如何有效運用，協助產業因應市場開放，行政院也應有明確的方向。尤其未來立法院審查時行政院應清楚揭露相關資訊，如此方有利於後續國會審查程序的進行。

    江啟臣表示，只要行政院盡快將簽署的文本與完整的評估報告送進立法院，相信各黨團會站在捍衛國家利益與守護產業發展的角度，依法儘速進行審查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播