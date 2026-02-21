AI大選軍備賽！民進黨集結「真人」兵團 反制機器人造謠

民進黨開設直播節目《午青LIVE》，強化文宣戰力，黨秘書長徐國勇也曾親自主持。（圖翻攝自民進黨YouTube頻道）

生成式人工智慧（AI）運用逐漸普及，掀起2026大選軍備競賽。民進黨除研議建置AI闢謠工具外，將透過新媒體平台加速產出原生內容，並結合網路「義勇軍」的闢謠與宣傳能量，以真人反制機器人攻勢，全面提升空戰防禦與宣傳戰力。

中共對台認知作戰加劇，國安局今年一份報告分析，中共黨政軍系統設定爭議訊息敘事主題和基調後，動員資訊科技公司、公關公司及網軍集團等協力組織，操作手法包括運用AI生成擬真影音、建置多元管道投放爭議訊息、利用異常帳號滲透輿論等。

AI協作以人為本 建立原生內容資料庫

面對AI助長文宣攻勢，民進黨高層觀察，去年大罷免時期，不只是造謠影片及圖卡內容都更細緻，且更氾濫地被廣傳；而民進黨中央正積極建置各類運用AI的工具，為未來的闢謠工作做準備。

他分析，人工智慧的關鍵核心仍在於「人」 ，AI僅是協助快速產出的工具，幕僚必須成為內容產出的指導者，懂得精準下達指令，才能讓AI生成的內容符合選戰需求。黨內目前生產大量「原生內容」並輸入資料庫，確保AI在被使用時，能產出正確且有利於黨部的論述內容 。

結合義勇軍能量 真人社群反制假訊息

在防制假訊息方面，該人士以大罷免經驗指出，當支持者與各行各業的「真人」願意站出來時，其聲量與擴散力將遠勝於機器人操作的圖卡。例如在社群平台Threads上，許多支持者的闢謠速度甚至比官方更快，這些「義勇軍」也開始運用AI工具自行產出文宣，成為反制假訊息的重要力量 。

黨內高層直言，民進黨未來的重點是要「造浪」，透過議題設定和氛圍營造，吸引真人願意加入陣營，藉由真人社群的擴散力，便能有效對抗機器人產生的錯假訊息 。

此外，為應對資訊爆炸與假訊息挑戰，民進黨「空戰輔選團」已展開下鄉計畫，由黨副秘書長翁世豪、新媒體中心主任阮俊達領軍，成員涵蓋新聞部副主任黃子一、發言人韓瑩及新媒體小編群。輔選團深入基層傳授議題攻防經驗，並與地方競選團隊建立即時反應機制，確保中央與地方步調一致。

