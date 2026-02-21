幕後》民進黨空戰3箭齊發 精準輔選提前拆「未爆彈」

賴清德總統在春節期間走訪多縣市廟宇參香祈福，也向民眾說明政府的施政成績及未來施政藍圖。（資料照）

2026九合一選舉空戰號角響起，民進黨文宣群目前鎖定「政績宣導」、「議題攻防」與「闢謠」等三大工作重點。黨中央將針對不同縣市參選人採取差異化的精準輔選策略，提前拆解可能的「未爆彈」議題，並整合線上線下資源，強化讓人民有感的中央政績論述，以凸顯執政優勢並擴大社會連結。

主打民進黨執政實績 強化議題攻防與闢謠

民進黨高層接受本報訪問說明，民進黨文宣群的首要任務是協助執政團隊進行政績宣導，包括中央對地方建設的挹注，盤點育兒津貼與生育補助等發放實績，也將透過具體數據進行藍綠執政對比，「凸顯我們是一個會做事的執政黨。」

在議題攻防方面，該人士評估，目前民進黨在軍購與台美關稅議題上站穩腳步，並將以此為主導議題設定的基礎；反觀民眾黨在軍購議題上荒腔走板，國民黨則因害怕中國壓力而影響作為。對於2026選戰可能面臨的「未爆彈」，黨內針對居住正義、土方與能源等議題，已著手整理並強化論述。

因地制宜採取差異化策略 支援各類參選人

此外，針對不同類型的縣市長參選人，民進黨採取差異化的精準輔選。輔選人士表示，對於宜蘭、苗栗等地的政治素人或奇兵，因較缺乏知名度與團隊，黨中央會優先運用新媒體平台與空戰資源，協助打響知名度並凸顯個人特質。至於新北、高雄、台南，多由身經百戰的現任立委上陣，黨中央則側重於協助觀測網路輿情、整理對手爭議及進行議題攻防，並提供聲量診斷資料給參選團隊參考。

民進黨政策會執行長吳思瑤說明，選戰論述將聚焦兩大區塊：一是已達成的政績，二是未來願景。她強調，雖然部分縣市非民進黨執政，但中央政府這幾年給予地方的預算規模是「史上最高」，在長照、育兒及硬體建設上均有具體成果，黨中央會協助參選人將這些中央照顧地方的成績單，轉化向選民推銷的內容，展現「會做事」執政優勢 。

此外，民進黨亦積極結合線上與線下資源，串連組織宣傳戰力。民進黨副秘書長何博文指出，執政黨的優勢在於拿出實績，從經濟成長率、關稅談判成果到長照3.0與租金補貼等政策，都是相當有力的宣傳內容；民進黨社運部結合許多民間團體，配合各地方縣市長參選人及民代舉辦活動，其他各部門也持續在各縣市辦理，強化與各族群的連結並擴大宣傳。

民進黨文宣群目前鎖定「政績宣導」、「議題攻防」與「闢謠」等三大工作重點。（記者陳政宇攝）

