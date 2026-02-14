獨家》賴清德下令2026聯合作戰 綠營政見牌連發搶先機

民進黨主席賴清德去年11月宣布提名立委蘇巧慧、苗栗縣議員陳品安分別投入新北市長及苗栗縣長選舉。（資料照）

年底百里侯爭霸戰全面開火，多位民進黨參選人已陸續發動政見攻勢。兼任民進黨主席的總統賴清德除親自下鄉理解民意，並下令黨中央在農曆年後啟動與各地競選團隊的連繫平台，以雙軌推動政績宣傳與政策願景，並研議跨縣市的「區域治理」共同政見，聯合作戰搶攻議題發球權。

為深入了解地方需求，賴清德已多次參與地方黨公職座談。據轉述，賴日前在南投除關切名間焚化爐、高齡化和醫療資源不足等問題，為黨籍縣長參選人温世政拉抬聲勢；在台中場則聚焦當地產業現況、以及中央政策宣傳落差。

請繼續往下閱讀...

政績政策雙軌並進 年後啟動對話平台

政策戰術方面，民進黨政策會執行長吳思瑤接受本報訪問說明，黨內採取政績宣傳與政策願景「雙軌並進」，首先是強化論述過去幾年中央資源挹注地方建設的具體成績；其次，由黨中央、行政部門與地方民意代表聯合作戰，產出地方迫切需要的政見。

吳思瑤透露，她與行政部門已初步彙整相關政績資料，並提供參選人參考；賴清德也責成黨中央建構對話平台，預計年後邀請各參選團隊赴黨中央，進行實質政策討論與盤點。吳評估，相較於國民黨內部整合與「藍白合」前景未明，民進黨要搶得先機，透過政策吸引選民。

各地福利政見連發 爭取中央資源挹注建設

此外，多位民進黨參選人已陸續發布政見。新北市長參選人蘇巧慧端出首波六大福利政見與紙本文宣；台中市長參選人何欣純提出老人健保補助及普發現金；彰化縣長參選人陳素月主張交通、都市與產業三大升級；苗栗縣長參選人陳品安則主動拜會行政院，爭取部立苗栗醫院急重症大樓擴建，藉由中央資源強化地方政見力道。

輔選人士以中部縣市為例說明，黨內正研議區域治理框架下的共同政見，由於各縣市候選人布局速度不一，例如南投、苗栗等地團隊組建尚在進行，且中部目前多由國民黨執政，各地因應「財劃法」的方式不同，因此政見細節仍需更多討論。

至於力拚延續執政的南台灣，高雄市長參選人賴瑞隆強調，民進黨已推動「大南方計畫」，未來將持續緊密結合區域治理的團隊合作，包括南高屏水電、交通及產業鏈，例如半導體「S廊帶」從南科串聯至屏東，並納入嘉義無人機與AI產業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法