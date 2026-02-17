為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    潘孟安返鄉秒變「人體導航」 隔空叫戰蔡其昌：屏東肉圓才是王道！

    2026/02/17 12:00 記者陳昀／台北報導
    總統府秘書長潘孟安返鄉首站直衝市場買肉圓，並拿出環保餐具大口品嚐，大讚「家鄉味最療癒」。（圖擷取自潘孟安提供影片）

    春節返鄉潮，總統府秘書長潘孟安一回到家鄉屏東，就迫不及待展先「在地老饕」本色，搭車抵達屏東後秒變「人體導航」，熟練地指引助理穿梭市場巷弄，熟門熟路地擠進人潮，準確尋獲他心心念念的肉圓攤，買好上車也立刻大啖肉圓，並對常常「吹牛」台中炒麵多好吃的立法院副院長蔡其昌隔空嗆聲：「屏東肉圓才是王道！」

    潘孟安今年春節的返鄉行程相當「接地氣」，一抵達屏東，他就化身導航員，熟練地指引助理穿梭在街道中精準定位，馬不停蹄直奔菜市場，只見他熟門熟路地擠進採買人潮，準確地鎖定他心心念念的肉圓攤，提著熱騰騰的戰力頻上車時，潘孟安臉上掛著藏不住的笑意，展現出與平常嚴肅辦公室形象截然不同的庶民魅力。

    上車後，潘孟安迫不及待拿出隨身攜帶的環保餐具，大口品嚐熱氣騰騰的屏東肉圓，他也對著鏡頭熱情推廣他的「南國美食清單」，屏東肉圓、萬丹飯湯、碗粿等在地庶民小吃，每一樣都是他返鄉必吃的「極品」。

    潘孟安也不忘點名好友蔡其昌常常吹牛台中炒麵多好吃、早餐必吃，並隔空反擊說，屏東肉圓有軟Q外皮與紮實內餡，美味無可取代，兩人跨縣市的「美食爭霸戰」也為春節增添了不少趣味話題。

    潘孟安不僅以行動支持在地小農與市場經濟，其「吃貨」實力更讓隨行幕僚十分驚訝，短短幾分鐘內，一份肉圓便已見底，他意猶未盡地直呼「這份量真的吃不夠」，隨即嚷嚷加碼，要立刻前往下一站搶購萬丹飯湯。

    「回到屏東，最療癒的就是這些家鄉味。」潘孟安感性地說，這不僅是味蕾的記憶，更是與這片土地連結的最佳方式，他也呼籲所有返鄉過年的鄉親，一定要趁這幾天出門走走，親眼看看家鄉這些年來的變化與進步，並好好享受與家人難得相處的時光，在家鄉的美食地圖中，找回最純粹的年味與親情。

    潘孟安沒幾分鐘就將肉圓一掃而空。（圖擷取自潘孟安提供影片）

