為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    曾俊豪接桃市府秘書處長 從政歷程與前朝顏子傑雷同

    2026/02/13 19:26 記者謝武雄／桃園報導
    媒體人出身的曾俊豪，進入桃園市府團隊3年後，將出任秘書處長職務。（市府提供）

    媒體人出身的曾俊豪，進入桃園市府團隊3年後，將出任秘書處長職務。（市府提供）

    桃園市政府今發布人事案，秘書處長于建國卸任另有任用，遺缺由新聞處主任秘書曾俊豪接任，人事命令將於3月1日生效，43歲的曾俊豪出身媒體，因輔選有功進入市府團隊，如今總算扶正，與前市長鄭文燦子弟兵顏子傑於市府從政歷程雷同。

    據悉，鄭文燦競選第一屆桃園市長時，最重要的兩名輔選大將就是張惇涵、顏子傑，鄭文燦當選後兩人進入府內服務，其中張惇涵擔任新聞處長，顏子傑為新聞處主任秘書，張惇涵從政之路平順，如今已經貴為行政院秘書長，至於顏子傑則是由新聞處主任秘書轉任秘書處長，一直做到鄭文燦二屆市長任滿。

    新聞處長羅楚東表示，于建國歷任交通部公路總局專門委員、高速公路局專門委員、秘書室主任及桃園市政府參議、民政局副局長、參事，公務資歷完整，任職秘書處長期間，表現獲各界肯定；市長張善政對于建國表現予以肯定，未來仍將持續借重其專業與長才，協助市政推動。

    至於曾俊豪曾任ETtoday新聞雲專題中心助理副總編輯，也曾於三立新聞、TVBS、中視擔任記者，並獲吳舜文新聞獎、兩岸新聞報導獎、社會光明面報導獎等。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播