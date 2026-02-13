曾俊豪接桃市府秘書處長 從政歷程與前朝顏子傑雷同

媒體人出身的曾俊豪，進入桃園市府團隊3年後，將出任秘書處長職務。（市府提供）

桃園市政府今發布人事案，秘書處長于建國卸任另有任用，遺缺由新聞處主任秘書曾俊豪接任，人事命令將於3月1日生效，43歲的曾俊豪出身媒體，因輔選有功進入市府團隊，如今總算扶正，與前市長鄭文燦子弟兵顏子傑於市府從政歷程雷同。

據悉，鄭文燦競選第一屆桃園市長時，最重要的兩名輔選大將就是張惇涵、顏子傑，鄭文燦當選後兩人進入府內服務，其中張惇涵擔任新聞處長，顏子傑為新聞處主任秘書，張惇涵從政之路平順，如今已經貴為行政院秘書長，至於顏子傑則是由新聞處主任秘書轉任秘書處長，一直做到鄭文燦二屆市長任滿。

新聞處長羅楚東表示，于建國歷任交通部公路總局專門委員、高速公路局專門委員、秘書室主任及桃園市政府參議、民政局副局長、參事，公務資歷完整，任職秘書處長期間，表現獲各界肯定；市長張善政對于建國表現予以肯定，未來仍將持續借重其專業與長才，協助市政推動。

至於曾俊豪曾任ETtoday新聞雲專題中心助理副總編輯，也曾於三立新聞、TVBS、中視擔任記者，並獲吳舜文新聞獎、兩岸新聞報導獎、社會光明面報導獎等。

