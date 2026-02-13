台美貿易協定簽署 鍾佳濱、周春米：利大於弊

立委鍾佳濱。（記者葉永騫攝）

對於台美對等貿易協定正式簽署，立委鍾佳濱認為，台灣輸出到美國的各種產業，不管是電子、半導體產業都可以得到優惠，而對台灣衝擊有限，未來到立法院審議時希望朝野能夠理性審視，儘快通過，而屏東縣長周春米說，屏東縣受衝擊的在畜牧業，但影響有限，縣府會協助業者升級因應。

鍾佳濱表示，這次關稅15%沒有疊加，詳細看這些內容，美國的汽車銷往台灣，本來它在我們的汽車市場佔的比就不高，大概去年來講還不到一萬輛。但是，相對的，我國相對的這個汽車零組件，卻可以在優惠的關稅之下的到美國去。那麼一來一往，其實我們是利大於弊。

農產品的部分，我們銷往美國的有蝴蝶蘭、鬼頭刀、毛豆，那這些跟我們的相關競爭國家，譬如說是中國或者是墨西哥相比，我們都得到了比較優惠的關稅。

周春米認為，對屏東來講，大概就是在畜牧業的衝擊，牛肉的部分，因為大家都喜歡吃溫體牛，台灣肉牛因為新鮮，所以受影響的部分應該會比較少，乳品的部分，就要品質提高、能見度變高來因應。豬肉的部分，希望能夠加強產品的檢驗、產品的標示，還有產品的推廣，她認為，台灣豬是非常有競爭力的。至於在雞肉的部分，因為關稅的調降不多，所以受影響有限。

屏東縣政府也會做畜牧業的後盾，並且再具體的檢討，協助業者及農民一起來面對這個不一樣的世代。

屏東縣長周春米。（記者葉永騫攝）

