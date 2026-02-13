為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台美貿易協定簽署 鍾佳濱、周春米：利大於弊

    2026/02/13 18:38 記者葉永騫／屏東報導
    立委鍾佳濱。（記者葉永騫攝）

    立委鍾佳濱。（記者葉永騫攝）

    對於台美對等貿易協定正式簽署，立委鍾佳濱認為，台灣輸出到美國的各種產業，不管是電子、半導體產業都可以得到優惠，而對台灣衝擊有限，未來到立法院審議時希望朝野能夠理性審視，儘快通過，而屏東縣長周春米說，屏東縣受衝擊的在畜牧業，但影響有限，縣府會協助業者升級因應。

    鍾佳濱表示，這次關稅15%沒有疊加，詳細看這些內容，美國的汽車銷往台灣，本來它在我們的汽車市場佔的比就不高，大概去年來講還不到一萬輛。但是，相對的，我國相對的這個汽車零組件，卻可以在優惠的關稅之下的到美國去。那麼一來一往，其實我們是利大於弊。

    農產品的部分，我們銷往美國的有蝴蝶蘭、鬼頭刀、毛豆，那這些跟我們的相關競爭國家，譬如說是中國或者是墨西哥相比，我們都得到了比較優惠的關稅。

    周春米認為，對屏東來講，大概就是在畜牧業的衝擊，牛肉的部分，因為大家都喜歡吃溫體牛，台灣肉牛因為新鮮，所以受影響的部分應該會比較少，乳品的部分，就要品質提高、能見度變高來因應。豬肉的部分，希望能夠加強產品的檢驗、產品的標示，還有產品的推廣，她認為，台灣豬是非常有競爭力的。至於在雞肉的部分，因為關稅的調降不多，所以受影響有限。

    屏東縣政府也會做畜牧業的後盾，並且再具體的檢討，協助業者及農民一起來面對這個不一樣的世代。

    屏東縣長周春米。（記者葉永騫攝）

    屏東縣長周春米。（記者葉永騫攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播