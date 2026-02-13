涉貪100萬元交保 高金素梅：我不會屈服

北檢諭知100萬元交保，高金素梅步出地檢署。 （記者陳志曲攝）

無黨籍立委高金素梅涉利用人頭詐領助理費、利用人頭輸入中國製快篩，還疑利用原住民多族群文化交流協會詐領補助；台北地檢署12日凌晨複訊時，高金身體不適，檢方予以請回並限制出境出海，今下午再度約談，下午5時30分諭知100萬元交保，高金素梅步出地檢署後指：「對於賴清德政府的政治目的，我不會屈服，因為這是我的責任」。

高金表示：「首先，我要對我的族人，還有愛我、關心我及立法院的同事們，說聲抱歉，讓你們擔心了，我希望台灣能夠和平、人民能夠幸福，我更祈願我的祖靈，能夠保佑這塊美麗的寶島，對於賴清德政府的政治目的，我不會屈服，因為這是我的責任，希望大家過上好年、馬上幸福」。

檢調查出，高金涉夥其現為助理的張俊傑，利用已離職的前助理或單純人頭充當公費助理，向立院詐領補助費，金額仍待釐清。

此外，曾任職高金素梅服務團隊、無黨籍屏東縣議員越秋女，被控於2022年九合一大選時，利用中國製快篩試劑等防疫物資，行賄地方團體與選民，越秋女一審無罪，但合議庭認定這批快篩是由高金所募集、提供；檢調則懷疑，高金等人亦涉利用人頭，以每人限定輸入100劑快篩供自用方式，違法輸入中國製快篩，流於選民服務而非自用。

檢調也發現，高金所成立原住民多族群文化交流協會，於2015年至2018年間，涉與廠商合作，向原住民族委員會、台電、中油等申請補助款辦活動，但疑有浮報費用或虛設活動請款。

北檢主任檢察官曾揚嶺、檢察官黃冠中11日指揮調查官兵分多路搜索，同時約談高金等17人，12日凌晨複訊時，高金因身體不適，檢方因此予以請回，今日約談高金完成複訊程序。

