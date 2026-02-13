林世偉力挺高金素梅嗆「留口德」 伍麗華嚴正發聲了

林世偉時常以女性裝扮、露內褲跳舞引發爭議。（資料照）

網紅林世偉曾經參選山地原住民立委，還在政見發表會上噴假牙，讓民眾留下深刻印象，現今時常以女性裝扮、露內褲跳舞引發爭議，近日更公開力挺高金素梅，要民進黨立委伍麗華「留一點口德」。對此，伍麗華發出聲明，控訴林世偉帶風向、製造仇恨。

伍麗華在臉書發文說，她其實認識林世偉非常久，她非常欣賞林世偉的藝術天分，「可惜他認為要以驚世駭俗的方式才能快速博得大家觀看的眼球」。她指出，林世偉性格反覆無常，她長期受到林世偉在臉書上點名，文句擅長用3分誇獎+7分誣衊的方式謠言惑眾，但她從不回應，深怕被說與林世偉一般見識。

伍麗華指出，去年的布農族運動會上，前腳林世偉才對她說，「妹妹，妳最善良，那些要罷免妳的人太壞了，哥哥挺妳，妳要加油蛤」，沒想到10分鐘後，伍麗華站在林世偉後方，親耳聽他對大家說，「伍麗華是我的妹妹，但是她是民進黨，一定要讓伍麗華下來」，她嘆，「即便如此，我仍舊沒有理會、責怪、追究」。

伍麗華嚴肅地說，但是這次，她必須「出聲鄭重提醒」，因為林世偉的造謠已經涉及製造仇恨、煽動群眾集結。林世偉曾經在10年前參選2016立委選舉期間，到法院按鈴控告高金素梅用中資送車涉賄。但是他今天竟然發文說自己有多愛高金素梅，劈頭就說「伍麗華接受媒體採訪……」，分明就是帶風向、製造仇恨。

伍麗華嚴正聲明，這幾天確實有媒體想要採訪她，但她都沒有接受任何媒體採訪，就連最熟悉的原民台都沒有。「我已經請律師幫我發一篇聲明，請林世偉將這些有不實內容的謠言貼文刪除下架，否則採取行動決不寬貸」。

民進黨立委伍麗華。（資料照）

