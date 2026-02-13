藍營台中市長提名達共識 江啟臣、楊瓊瓔：同意黨中央安排

國民黨中央今天至中市黨部協調提名機制，江啟臣與楊瓊瓔雙方達成共識。（記者蘇金鳳攝）

國民黨中央今天邀請有意參選台中市長的立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔陣營協調，達成3月份民調不公布日期、不公布民調公司及民調結果，也對問卷題目內容達成共識。江啟臣表示，相關協議內容，尊重楊委員的建議，同意黨中央的安排。楊瓊瓔則表示，雙方達成共識，這對後續提名作業來說，都是正面的發展。

對於今天的協調，兩人都未親自參與，僅是派人參加，對於雙方終於達成共識，江啟臣表示，無論任何制度，團結才是最重要的事情。相關協議內容，尊重楊瓊瓔的建議，同意黨中央的安排，2026年台中非贏不可，如何延續執政，這是最重視的事。他會全力爭取台中市民的認同，他也有信心讓台中啟程、邁向旗艦城。

楊瓊瓔則表示，這段時間外界對台中市長提名的討論很多，她能理解基層與支持者的關心與焦慮。今天中央提名協調小組在台中召開會議，針對民調機構與問卷內容完成確認，這代表黨內提名程序正依照既定機制往前推進，也讓整個過程更加清楚、更加透明。

她要強調的是，她始終尊重黨的制度，從頭到尾她都是配合的一方。不論是黨中央，或是江啟臣只要願意坐下來協調，她都全力配合、展現誠意。今天雙方就民調機構與題目內容達成共識，這對後續提名作業來說，都是正面的發展。

