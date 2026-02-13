藍白若修正關稅協定要重新談判 卓榮泰坦言：會造成風險

依照規定，如台美協定經立法院修正，必須重新談判，行政院長卓榮泰坦言，完整內容若做了任何變動，就會造成風險。（記者田裕華攝）

台美雙方今天清晨在華府簽署對等貿易協定（ART），未來必須送交立法院審議才能生效，不過，根據「條約締結法」規定，如經立法院決議修正，應退回主辦機關與締約對方重新談判。被問到若經立院修正，必須重新談判的問題，行政院長卓榮泰表示，國際條約在締約後，回到國會審查，完整內容若做任何變動，就會造成風險。

卓榮泰說，當獲知台美確定簽署協定時，行政團隊都相當感動，希望這份感動能化作說明讓國人了解，他強調，無論對國家的效忠、或對政策執行的感動都必須發於主動，行政院會鍥而不捨透過法定程序向立法院說明，甚至願意透過各種方式來溝通。

卓榮泰表示，國際條約在締約後回到各國國會，都必須是一套完整內容的審議和通過，若內容有任何變動就會造成風險，因為雙方談判代表在談判桌簽署基於各自國家及共同利益的合約內容與文字，應是完整內容，他也期待立法院，能有這樣的國際共識。

卓榮泰指出，按照副院長鄭麗君上午所說的，美方願意依照行政程序，率先來讓談判內容生效，不會把我國會通過當作條件，這個是一個善意與信任，他期待中華民國台灣是一個國際信賴可靠的夥伴。

卓榮泰說，過年後，賴總統會邀請五院院長茶敘，他也會藉此向立法院長韓國瑜提出行政院強烈要求，希望就談判結果、協議與一月簽署的MOU，以及行政院送出的今年度總預算、國防特別條例草案，一併拜託立法院協助，而他也會持續到各產業，進行產業的關懷之旅。

