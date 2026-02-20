為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    最強代言人！蕭美琴低調現身愛店掃貨 貓貓帽、Taiwan衣超吸睛

    2026/02/20 11:00 記者陳昀／台北報導
    有「戰貓」之稱的副總統蕭美琴，前往台灣本土服飾品牌「NET」挑選衣物，收穫到貓貓毛帽與可愛圖樣的襪子，為新年增添新氣象。（總統府提供）

    農曆春節不少民眾會添購新衣，副總統蕭美琴日前也到她最愛的台灣本土服飾品牌「NET」挑選衣物；蕭美琴頭戴鴨舌帽、口罩低調現身店內，精挑細選多款富有台灣元素的服飾與飾品，也收穫到可愛的貓貓毛帽、Taiwan衣，用行動支持國貨，也展現對台灣的熱愛。

    影片中，蕭美琴熟練地穿梭在琳瑯滿目的貨架間，且被多款印有「TAIWAN」字樣的衣物與配件吸引，不時拿起來仔細端詳，有「戰貓」之稱的蕭美琴也收穫到貓貓毛帽與可愛圖樣的襪子，為新年增添新氣象。

    蕭美琴提醒大家，農曆新年期間聚會、出遊，都要注意自身安全與保暖，年節之際要開心，也要平安。

    蕭美琴此次現身NET，不僅讓本土品牌再次成為討論焦點，也傳遞了力挺在地企業的正面訊息。事實上，蕭美琴過去就曾透露，她穿該品牌的衣服20幾年，幾乎可以自稱「代言人」，尤其 Taiwan Formosa 系列，在美國服務期間帽子外套都有穿到，現在依然是我的最愛。」

    蕭美琴過去也曾在臉書多次提及該品牌，2019年選立委時要拍定裝照，她還特別到「NET」治裝一番。她2020年又提到，她發現最愛的本土服飾品牌NET，出了網路副牌「Nu V」，整套的TAIWAN運動衣很合她的口味，下次目標是環保袋，「如果他們不介意身材與年齡，我願意當代言人」。

    蕭美琴熟練地穿梭在琳瑯滿目的貨架間，且被多款印有「TAIWAN」字樣的衣物與配件吸引。（總統府提供）

