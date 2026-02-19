為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    戰貓合體水獺媽媽！ 蕭美琴、蘇巧慧打包「惜食便當」年節送暖

    2026/02/19 11:00 記者陳昀／台北報導
    「戰貓」副總統蕭美琴春節前特別與「水獺媽媽」立委蘇巧慧一同前往新北市板橋區的「惜食廚房」擔任志工，並與志工共餐寒暄。（總統府提供）

    「戰貓」副總統蕭美琴春節前特別與「水獺媽媽」立委蘇巧慧一同前往新北市板橋區的「惜食廚房」擔任志工，並與志工共餐寒暄。（總統府提供）

    農曆春節全台沉浸在年節氣氛中，「戰貓」副總統蕭美琴特別與「水獺媽媽」立委蘇巧慧合體做公益，一同前往新北市板橋區的「惜食廚房」擔任志工，親自參與洗菜、打菜及便當打包工作，以實際行動實踐「疼惜食材、疼惜台灣」的理念，也為寒冷的年節注入一股暖流。

    活動當天，蘇巧慧先行抵達備料間，與志工們一同低頭洗菜，展現純熟家常身手；蕭美琴隨後抵達廚房，一同換上圍裙、戴上口罩，專業地加入「打飯班」，各司其職負責不同菜色。

    完成配菜後，蕭美琴與蘇巧慧移師廚房外，協助將熱騰騰的飯菜打包成盒，並親手交給當日輪值送餐的台北仁愛扶輪社友，由其開車接力，將這份溫馨的熱食送往雙北地區的弱勢族群手中。

    完成忙碌的志工服務後，蕭美琴與蘇巧慧也與現場志工們圍坐，共同享用「惜食便當」，分享服務的心得，氣氛輕鬆溫馨；蕭美琴也致贈新年春聯與福袋，逐一祝福大家健康平安、新年快樂。

    這座位於板橋的「惜食廚房」自2020年正式啟用以來，長期擔任媒合各界物資的橋梁，將即期、過剩或不符銷售標準的生鮮食材，由志工製成愛心便當，並由認養送餐的扶輪社友分送給雙北地區弱勢族群，落實剩食循環「疼惜食材 疼惜台灣」的公益理念。

    「戰貓」副總統蕭美琴特別與「水獺媽媽」立委蘇巧慧一同前往新北市板橋區的「惜食廚房」擔任志工，加入打菜行列。（總統府提供）

    「戰貓」副總統蕭美琴特別與「水獺媽媽」立委蘇巧慧一同前往新北市板橋區的「惜食廚房」擔任志工，加入打菜行列。（總統府提供）

