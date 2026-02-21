為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    過年怕胖必看！賴桑合體李洋親授健康操 每天30分鐘「動次動」

    2026/02/21 11:00 記者陳昀／台北報導
    總統賴清德邀請奧運金牌得主、運動部長李洋，親身示範居家健康操，鼓勵國人在家輕鬆運動。（總統府提供）

    農曆春節闔家團圓、共享佳餚，總統賴清德考量民眾難免「吃得比較多」，特別發布教學影片，邀請奧運金牌得主、運動部長李洋，親身示範居家健康操，鼓勵國人在家也能輕鬆運動，長保健康。

    影片中，賴清德與李洋換上運動輕裝，從基礎暖身開始，依序示範伸展、深蹲以及單腳站立等動作，訓練身體的活動度、平衡感與核心肌群，讓賴忍不住打趣地說「有些動作和舞蹈一樣」。

    李洋也發揮運動員的認真態度，仔細解說動作要領，他說明，這套健康操是很好的居家運動，特點在於「微小動幅」，即便居家空間有限也能進行，能有效保持身體的活動度，非常適合全家人一起做。

    賴清德也提醒，過年期間大家應該吃很多東西，因此邀請李洋部長親自教學，李洋也鼓勵大家保持運動好習慣，對身體有好處，呼籲從農曆年起「每日30分鐘」一起運動吧！

    賴最後重申，政府成立「運動部」的核心目的之一，就是要大力推動「全民運動」，體力即國力，希望國人利用這套健康操在家輕鬆運動，不僅能消耗連假累積的熱量，更能以充滿活力的精神迎接新的一年。

