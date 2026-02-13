國民黨團籲開台美關稅公聽會 賴士葆回應賴清德：速送速審不耽擱

立法院國民黨團下午召開「回應台美關稅協定」記者會。（國民黨團提供）

立法院國民黨團下午召開「回應台美關稅協定」記者會，提出3點訴求，要求行政院說明是否已完成產業全面性經濟衝擊評估，是否願意召開公聽會讓各界參與政策討論，並提出完整的產業應對配套措施。而針對賴清德總統今以韓國前車之鑑要求立院速審通過，國民黨立委賴士葆表示，請行政院趕快把版本送來，國民黨會很快審查，不會有一絲絲的耽擱。

國民黨團書記長林沛祥表示，第一，國民黨團要求行政院說明，是否已完成針對全產業的全面性經濟衝擊影響評估，具體從產業別、就業別、區域別的量化分析；第二，要求行政院承諾是否願意召開全產業公聽會，讓企業、勞工、學界與地方政府共同參與政策討論，不是談完後才通知社會接受成果；第三，要求行政院提出完整且可執行的產業應對配套措施，包括補償機制、轉型資源、融資支持、人才政策及供應鏈重整方案。

請繼續往下閱讀...

林沛祥強調，沒有衝擊評估就沒有風險管理，沒有產業對話就沒有政策正當性，沒有配套措施就沒有經濟安全，一個成熟的政府不是談完協議之後才開始思考，一個負責任的政府是談判之前就準備保護人民。國民黨的立場很清楚，支持國際合作，但反對資訊不透明；支持經濟發展，但反對產業裸奔；支持國家戰略，但人民不能成為代價。

林沛祥呼籲行政院，立即公開完整評估，啟動產業對話，提出配套方案，因為台灣經濟的未來不能用猜的，台灣產業的命運更不能靠運氣。

而針對賴清德總統今表示，由於有韓國前車之鑑，如果台美關稅協定沒有通過或延遲通過的話，結果是什麼，相信社會大眾都猜得出來。對此，賴士葆表示，黨團的意思非常清楚，就是請行政院趕快把版本送來，國民黨會很快審查，不會有一絲絲的耽擱。

賴士葆說，在審查的過程當中，國民黨團會透過黨團協商，要來聽聽外界的聲音，專家、學者、業者的看法意見應該一起進來，以上完畢之後國民黨團就會去審查，所以不會耽擱。

賴士葆也批評，一開始賴總統就居心不良，對在野黨扣帽子，說我們會步上韓國的後陳，但國民黨團很早就講了，行政院趕快送來，到現在為什麼沒有送來？沒有送來怎麼說我們會卡它呢？就是未審先判，都還沒有看到版本，我們怎麼審？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法