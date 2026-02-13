為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    李貞秀「授權陸委會」代辦放棄國籍 網開酸：我授權國安基金買股

    2026/02/13 17:32 即時新聞／綜合報導
    民眾黨中配不分區立委參選人李貞秀（中）因尚未放棄中國國籍，引發參選資格與違反《兩岸條例》爭議。（記者田裕華攝）

    民眾黨中配不分區立委參選人李貞秀（中）因尚未放棄中國國籍，引發參選資格與違反《兩岸條例》爭議。（記者田裕華攝）

    民眾黨中配不分區立委參選人李貞秀尚未放棄中國國籍，引發參選資格與違反《兩岸條例》爭議。對此，民眾黨團今（13日）率眾前往陸委會陳情，李貞秀並宣布將公開授權陸委會「全權代辦放棄國籍」事宜，要求政府停止政治追殺。此番言論引發網友與議員譏諷，指其法學常識不足，妄圖用「全權代辦」將個人國籍問題甩鍋給政府。

    民眾黨團今日下午於行政院中央聯合辦公大樓前召開「民進黨停止追殺陸配」記者會。針對內政部與陸委會對其國籍與戶籍的質疑，李貞秀在記者會中批評賴政府「良心被狗吃了」，指控陸委會與內政部帶頭製造恐慌、曲解法令，將守法的人民變成政治攻擊的對象。

    李貞秀在遞交文件前更哽咽表態，指陸配是台灣人的「家後」與台灣之子的母親，她決定正式「授權陸委會」全權代辦行政院要求的放棄國籍事宜，期盼所有紛擾就此結束。

    然而，針對李貞秀提出的「授權代辦」一說，隨即引來網路熱議。民進黨新北市議員林秉宥在臉書發文諷刺：「我授權交通部幫我購買返鄉車票」。

    不少網友也在該則貼文下留言開酸，「我授權國安基金幫我買股」、「我授權總統府幫我辦理，就職登記」、「我授權台彩可以幫我弄一張威力彩的全餐」，更有人直言，「這種智商也可以當立委」、「想來她的一生都在『被授權』中渡過，可能連基本人權都不明白」。亦有網友指出，中國是否允許放棄國籍是當事人與中共之間的問題，不應變成台灣政府的課題，陸委會更沒有「代辦」業務。

