美眾議院聽證會簡淑賢嗆爆國民黨！身後人員偷笑引熱議

藍白10度聯手封殺「國防特別預算條例」1.25兆元，引發美國關注。美國前國會研究處研究員簡淑賢，日前在美國眾議院聽證會中嗆爆，國民黨的英文縮寫「KMT」是「Kill Me in Taiwan（在台灣自我毀滅）」，影片曝光引發熱議。簡淑賢講出該句話時，她身後幾名與會人員都露出笑容，網友笑稱「他們很喜歡這個諧音哏笑話」。

美國眾議院「中共戰略競爭特設委員會」於週三（11日）舉行聽證會，受邀出席的簡淑賢在會上公開質疑國民黨的動機，更怒嗆：「KMT難道是『Kill Me in Taiwan』（在台灣自我毀滅）的意思嗎？」

相關影片近日在Threads等社群媒體上瘋傳，有網友發現，簡淑賢以「縮寫諧音哏」嗆爆國民黨的時候，她身後幾名與會人員都露出了笑容，其中她左後方人物，正是我駐美代表俞大㵢。網友也紛紛留言：「看這兩位壓抑不住的嘴角」、「即使在這麼嚴肅的場合還是不放棄諧音哏的台灣人」。

