美37跨黨議員籲我通過國防特別預算 王定宇：藍白不要再胡鬧了

民進黨資深國防立委王定宇。（王定宇辦公室提供）

美國聯邦參眾兩院跨黨派37位重量級議員於美東時間12日發起聯名信函，致函立法院長韓國瑜及國民黨、民眾黨主席及立法院民進黨團總召，強烈呼籲通過台灣國防特別預算。對此，民進黨資深國防立委王定宇今（13）日受訪表示，這封信函顯示華府對台灣安全的極度擔憂，更是向藍白在野黨喊話「不要再胡鬧了」，阻擋國防預算就是阻擋國家安全的提升，台灣人民應該比美國朋友更感到擔憂。

針對美方信函內容，王定宇指出，這37位以上來自共和黨、民主黨的跨黨派重量級政治人物聯名寫信，對象很清楚，主要是致函給台灣在野的國民黨與民眾黨，無論是針對黨團或黨主席。美方在信中對於藍白陣營長期阻擋台灣提升自我防衛力量、阻擋國防預算及國防特別預算特別條例的行為，表達了「極度的擔憂跟不滿」。

王定宇強調，美方議員特別提及，如果國防預算或特別條例只通過一部分，面對中國日益升高的武力威脅，台灣呈現的防禦能力將明顯不足。這來自華府跨黨派的動作，展現了美國政治圈對台灣安全的高度關注，也代表台灣確實是美國的重要盟友，在國際利益與價值上佔有重要地位。

「對國際友人來講，關心台灣可能是因為理念價值、供應鏈位置，或者戰略位置的重要」，但是，王定宇說，台灣人本身而言，這裡不僅是供應鏈或戰略要地，「台灣是我們唯一安身立命的家，這裡是我們唯一的國家。」

王定宇認為，當國際盟友因為長期友誼與戰略考量而關心台灣安全時，真正該表達擔心、該關心台灣安全的，應該是全體國人。他直言，不知道這封來自美國37位議員的信函會對國、民兩黨產生什麼壓力，「但是真正該寫封信告訴藍白立委不要再胡鬧了、不要再阻擋國家安全提升的，應該是台灣每一個國民。」

王定宇說，身為當事人，面對中國巨大且明確的威脅，提升自我防衛能力並與國際盟友建立安全合作網絡何其重要。結果在野黨長期阻擋，該感到擔憂、該表達不滿的應該是台灣每一個人。

對於後續發展，王定宇表示，目前看起來藍白兩黨都表示會儘速做出反應。他衷心希望在過年以後，這些攸關台灣2300萬人安全、國防產業建立以及與國際盟友外交安全合作的預算案，都能夠順利付委審查。

王定宇最後呼籲，期待過年之後有新氣象，藍白陣營可以放下杯葛國家前進腳步的態度，一起在立法院做國會議員該做的事，促進台灣人民的福祉與利益，讓國人放心，也讓國家安全得以實質提升。

據了解，該聯名信由美國共和黨籍參議員里基茨、民主黨籍參議員昆斯等人領銜，收件人包括立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、立法院民進黨團總召柯建銘等人，也將「副本」CC給民眾黨團總召陳清龍、國民黨團總召傅崐萁。信中明確指出中國國家主席習近平正動用一切手段試圖控制台灣，並列舉解放軍在2024年10月、2025年4月及12月的大規模軍演，示警台灣國防預算若僅「部分編列」將不足以應對威脅。

