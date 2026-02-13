為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    回應敲碗！賴清德、蕭美琴春節台南發放福袋行程 陳亭妃公布

    2026/02/13 16:22 記者王捷／台南報導
    在市長選舉黨內初選後，陳亭妃將與賴清德將在年節發紅包。（立委陳亭妃辦公室提供）

    民進黨立委陳亭妃在贏得下一屆市長黨內初選後，公布賴清德總統、蕭美琴副總統春節到台南發放福袋行程，賴將在2月17日到麻豆代天府、2月18日清晨到祀典武廟，蕭則2月19日前往開基玉皇宮。

    陳亭妃今天在貼文回應民眾敲碗，整理總統與副總統的新春發福袋路線，並以飛馬來春等祝福語向民眾拜年，提醒想領福袋的民眾可提早規劃動線。貼文也點名3個地點與到場時間，成為近期網路熱議的走春資訊。

    依貼文內容，賴清德2月17日大年初一預計16時20分抵達麻豆代天府，隔天2月18日大年初二預計7時到台南祀典武廟；蕭美琴2月19日大年初三預計9時到台南開基玉皇宮。

    總統府先前公布馬年新春賀年卡、春聯、紅包袋及福袋等設計，並說明福袋將由總統與副總統在春節訪視與參拜行程中親自發送，走春行程也會在總統府官網或社群公布，鼓勵民眾把握機會增添年節喜氣。

    至於每場發放數量、領取方式與是否需配合動線管制，目前尚未公布，仍以現場主辦單位公告為準。陳亭妃也在文末向民眾送上馬上幸福、馬上平安等新年祝福，盼大家一馬當先迎接新春。

    副總統蕭美琴的發紅包行程。（立委陳亭妃辦公室提供）

