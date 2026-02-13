民進黨基隆議員首波提名揭曉！安樂區3/5全民調 祭「禁聲令」防干擾

民進黨基隆市黨部正式通過第一波基隆市議員提名名單。（資料照）

民進黨基隆市黨部昨召開執行委員會，正式通過第一波基隆市議員提名名單。首波名單涵蓋信義、仁愛、中山、暖暖及七堵區，而競爭最激烈的安樂區（第五選區），於3月5日進行全民調，黨部今（13日）特別發布「廣告禁止令」，規範初選參選人在民調期間不得進行置入性宣傳，以確保公平性。

民進黨基隆市黨部公布第一波提名名單包括：信義區陳宜、陳軍佐；仁愛區鄭文婷；中山區施偉政、吳巧瀅；暖暖區朱書昕以及七堵區曾怡芳。黨部表示，此次名單兼顧地方經營實績與專業形象，部分選區仍保留徵召名額，包括中正區預計徵召2名、仁愛區與七堵區各徵召1名；此外，山地原住民選區也將徵召1人。

請繼續往下閱讀...

針對備受矚目的安樂區（第五選區），市黨部民調小組今日宣布，將於3月5日晚間6:30至10:30進行電話民調，由典通、循證、趨勢三家知名民調公司執行。成績預計於隔日（3月6日）上午正式揭曉。

為了維持初選品質與公平，黨部特別制定了嚴格的「民調宣傳禁止規範」。自3月4日晚間10點起，至3月5日民調結束為止，所有參選人及其團隊禁止參加媒體專訪、刊登有償廣告或購買置入性新聞，亦不得發布任何預測性民調結果。

黨部強調，民調執行當晚，嚴禁參選人同時對住宅電話進行拜票，以防干擾民調作業。不過，為了兼顧宣傳需求，掃街拜票、社群網站發文（FB/Line）、懸掛看板及發放文宣品等傳統管道則不在此限。安樂區民調將由市民共同監督，期盼選出最能代表民意的人選，與議長童子瑋等領頭羊形成最強陣線，為民進黨爭取基隆議會席次最大化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法