批台美貿易協定割地賠款 國民黨籲制定「晶片國安法」明定輸出技術N-1代

針對「台美貿易協定」，國民黨官方臉書今日下午發文質疑，根本是一場犧牲本土利益的黑箱作業，「這是貿易協定還是『割地賠款』？ 賴政府單向進貢2.7兆，出賣台灣食安與主權！」該黨要求必須送立法院「實質審議」，絕不能僅用「查照」敷衍闖關 。

國民黨並強調，面對美方掏空台灣半導體的風險，該黨主張立刻制定「晶片國安法」，明定對外輸出技術必須「落後台灣一代（N-1）」，並限制海外設廠規模，未經國會同意，不得轉移核心技術，以防止產業空洞化。

國民黨指出，協定明定台灣在2029年前，必須向美國採購約2.7兆新台幣的天然氣、電力設備與波音飛機，如果買了上兆的高碳排化石燃料，民進黨「2050 淨零碳排」直接破功，更誇張的是，美方對我們竟「完全沒有」對等的採購承諾，等於是「單向進貢2.7兆」，掏空台灣。

國民黨表示，為了美豬、美牛，政府承諾終止百分之百逐批查驗、放寬萊劑檢測標準，甚至放棄事前查廠權，醫療方面更直接架空食藥署，無條件接受美國FDA核准的醫材與藥品，讓台灣病患當白老鼠 ，若因此干預健保核價權，導致藥費暴增，難道要漲健保費讓全民買單？

國民黨並質疑，協定竟強制台灣修改「工會法」，是嚴重干預我國立法自主權，同時還要求雇主全額吸收移工招聘費，且漁業勞檢還要受美方監管，這對國內中小企業與遠洋漁業將造成翻天覆地的經營衝擊，政府卻連一份影響評估都拿不出來。

國民黨說，台灣需要的是多邊公平商機，不是單向進貢的不平等條約，該黨將在立法院嚴格把關，捍衛台灣人的荷包、健康與產業未來。

