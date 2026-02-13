李貞秀哽咽「授權陸委會代辦放棄國籍」 劉哲瑋批最可惡的是民眾黨

李貞秀今日開記者會，聲明已授權陸委會全權代為辦理放棄國籍。（記者田裕華攝）

民眾黨中配立委李貞秀的中國國籍爭議持續延燒，李貞秀今日下午開記者會，哽咽地說「陸配不是外國人」，並授權陸委會全權代為辦理放棄國籍的事宜。對此，教師劉哲瑋質疑，中國根本不承認台灣政府，所以授權陸委會，中國怎麼可能辦理？

劉哲瑋在臉書發文表示，今天之前李貞秀的態度都非常囂張，現在卻要陸委會幫她處理，「這完全是不懂兩岸關係才會說的話」。他質疑，中國根本不承認中華民國台灣政府，所以授權陸委會，中國怎麼可能辦理？

劉哲瑋批評，重點是李貞秀為何不過去自己去辦？認為其中最可惡的是民眾黨，推薦一位中國人進入台灣國會，只要民眾黨開除她黨籍，不分區立委資格自動消失，「為何民眾黨不願意守護台灣？」

劉哲瑋指出，根據《中華人民共和國國家情報法》第七條規定：「中國公民、企業，甚至是駐外機構，在法律上對中國政府的情報搜集活動負有配合義務」。第十四條規定：「相關企業或個人提供敏感資訊，且對於反間諜調查有優先獲取權」。

他解釋，這兩條法規將國安情報與民間活動緊密掛鉤，使得中國政府能夠合法地要求境內或境外組織協助收集科技、軍事、經濟情報，進而提升了全球在與中國互動時的國家安全風險。「民眾黨為何讓這樣的人進入台灣國會？」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「我們可以授權國稅局幫我們繳稅嗎？」、「我哽咽的授權國台辦，宣布放棄武力侵台」、「我授權李貞秀自動放棄立委，馬上滾回中國」、「我授權陸委會，註銷他在台灣的身分，立即遣返中國」、「我授權川普幫我買space X的船票咧」、「我要授權陸委會幫我買便當」。

