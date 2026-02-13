獨家》新竹棒球場工程飄化學惡臭 外野區住戶怒：高虹安來聞聞看

新竹市立棒球場正進行改善工程，但這幾天飄出難聞化學味，外野區住戶怒怨已持續好幾天了，要市長高虹安來聞聞看。（記者洪美秀攝）

新竹市立棒球場被大規模開挖後，正進行球場改善工程，但外野看台區下方的住戶這幾天抱怨棒球場飄散出濃濃散不掉的化學難聞惡臭味，讓住戶多人作嘔及噁心，甚至出現頭暈不舒服的症狀，批市府整天弄棒球場，讓住戶不得安寧，這幾天過年正是大家要大掃除的時候，已聞了4天的化學味，怒吼「高虹安市長來聞聞看」，以前從沒有這麼重又濃的化學味，難道市府放任廠商惡搞嗎？

現場工人提到，這幾天進行外野看台區及座位區的防水塗層工程，因是在戶外的空曠地區施工，只要味道揮發掉就不會造成人體危害，且使用的化學調和劑都依照相關規定，也是被要求施作的改善工程項目，請住戶體諒；今天是農曆過年前最後一天上班日，已加緊施做，避免影響住戶春節期間的生活。

住在棒球場外野看台區下方的住戶一邊洗車一邊抱怨，這麼難聞的化學味很刺鼻又難聞，已持續好幾天，市府人員不來檢驗一下有什麼成分嗎？更怒吼要市長高虹安來聞聞看，這種味道聞1分鐘就頭暈想吐，且已持續好幾天。近期大家都在大掃除，每天一開門就聞到濃厚的化學藥劑臭味，更批市府整天搞棒球場，棒球場挖了又挖，機具進進出出，不僅吵死人，尤其工程車進進出出不斷揚塵，住戶根本不敢開門，到底何時才會改善？

新竹市立棒球場目前由市府進行改善工程，現場可看到工程車進進出出，有工人在進行外野看台區的防水塗層工作，現場工人指出，這些防水化學塗料都依規定調製，是在戶外的開放空間施做，化學味道確實不好聞，但只要塗料完全揮發掉就沒味道了，要請外野住戶體諒。

現場工人提到，這幾天進行外野看台區及座位區的防水塗層工程，因是在戶外的空曠地區施工，只要味道揮發掉就不會造成人體危害。（記者洪美秀攝）

住在棒球場外野看台區下方的住戶抱怨，這麼難聞的化學味很刺鼻又難聞，已持續好幾天，市府人員不來檢驗一下有什麼成分嗎？（記者洪美秀攝）

