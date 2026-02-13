春節前慰勞第一線 蔣萬安探視消防、醫護、清潔人員

台北市長蔣萬安慰勞春節仍需值勤的消防單位，致贈加菜金、慰勞金。（記者陳逸寬攝）

今（13日）天是春節前最後一天上班日，台北市長蔣萬安下午陸續慰勞消防、醫護、清潔隊人員；首站到消防局成德分隊，除了致贈加菜金等，也參觀特殊救災裝備、體驗水上摩托車，了解消防平日訓練與水域救援勤務等狀況。他致詞時表示，成德分隊去年成功救回9名到院前心肺功能停止（OHCA）患者，是救回9個家庭的希望與未來，市府會持續投入資源、強化裝備，作最堅實的後盾。

蔣萬安致贈加菜金、慰問禮品與現場值勤人員慰勞金，他表示，成德分隊去年執行救災勤務超過3000件，任務量龐大，其中最令人敬佩的是，第一時間的專業處置、即刻救援，成功搶救回9名OHCA患者生命；這9條生命的背後是9個家庭的希望與未來，讓他相當敬佩。

蔣萬安說，市府高度重視消防同仁權益與執勤安全，已投入超過300萬元更新成德分隊駐地設備，提升整體工作環境；在人力方面，北市消防局近年已增加近500名員額；裝備部分，持續採購無人機、消防機器人及急重症整合系統，讓第一線救援時可即時將患者生命徵象資料傳送至醫院，爭取黃金救援時間。

另外，有鑑於室內救災不易，市府也導入室內防救災人員追蹤定位系統，確保同仁在密閉、濃煙環境中執勤時，指揮端能即時掌握位置，提升整體安全防護。他強調，市府會持續投入資源、強化裝備，作第一線消防同仁最堅實的後盾。

台北市長蔣萬安慰勞消防局成德分隊，參觀特殊救災裝備、體驗水上摩托車，了解消防平日訓練與水域救援勤務等狀況。（記者陳逸寬攝）

