《世紀血案》發酵 退休教授憶戒嚴時期「台大哲學系事件」

《世紀血案》發酵 ，陽明交大退休教授林健正回憶戒嚴時期的台大哲學事件的學術自由悲劇。（林健正提供）

因《世紀血案》電影事件發酵，台北101董座賈永婕在臉書坦承不知道她出生那個年代曾發生林義雄家滅門血案，引發網路輿論譁然。陽明交大退休教授林健正也提到在戒嚴時期，台大也發生哲學事件，是當時學術自由的悲劇。他說，如果不能忘記林宅血案的悲劇與傷痛，那在國民黨黨國教育下的台灣大學哲學事件也正可藉此機會讓台灣社會集體補課。

林健正說，有批評者斥賈永婕是歷史盲，更有人語帶諷刺，認為她並非真的不知道，而是刻意裝作不知。但是也有人替她緩頰，認為她不過是黨國教育下被蒙蔽的多數人之一，此事正好讓台灣社會集體補課。他也曾問晚輩對蔣經國的印象如何，對方卻反問：「誰是蔣經國？」可見很多人不認識也不理解離我們不遠的年代，也同樣有黨國教育思維的存在。

請繼續往下閱讀...

林健正也分享進入台大就讀時，台大哲學系事件才剛發生不久，然當時在台大念書的學生，真正知道此事的又有幾人？他分享自己也是幾年後讀到趙天儀所著《台大哲學系事件真相》，才震驚地發現，在他就讀台大的年代，校園裡竟曾發生這樣一樁殘害學術自由的事件。既然許多人已關注林義雄家滅門血案，不妨藉此機會深入認識台大哲學系事件，看看戒嚴時期的特務與情治系統，如何滲透校園、主導人事清洗，乃至以政治力量逼迫一個研究所停招整整一年。

林健正也在臉書分享台大哲學事件的背景與導火線，並從1972年12月4日的一場座談會說起。當日，大學論壇社舉辦「民族主義座談會」，哲學系副教授陳鼓應發言完畢後，遭研究生馮滬祥公開質疑，事後，包括陳鼓應與哲學系講師王曉波等人被警總以「為匪宣傳」為由拘押，自1974年6月至1975年的教師續聘案中，連同早先已遭不續聘的陳鼓應，前後共有13位專任及兼任教師遭到解聘，直到1997年，台大哲學系事件才終於獲得平反。

林健正表示，台大哲學系事件提醒大家，威權體制對學術自由的傷害，是藉由個案的處分逐步累積，進而達成系統性的恐懼與壓制。那些被抹除的名字、被解聘的教師、被迫停辦的課程，都是戒嚴時代留下的深刻傷痕。讓更多人知道這段歷史，既是對當年受迫害者的精神告慰，也是我們這個時代對那段過去最起碼的交代。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法