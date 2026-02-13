哽咽喊話「陸配不是外國人」 李貞秀「授權陸委會」代辦放棄國籍

民眾黨立委李貞秀哽咽地說，陸配不是外國人，陸配是台灣人的「家後」，陸配是台灣之子的媽媽；她「授權陸委會」全權代為辦理陸配放棄國籍的事宜，期盼所有紛擾到她為止。（記者田裕華攝）

民眾黨中配立委李貞秀未放棄中國國籍引發爭議，同時也涉違反兩岸條例規定，不具備參選資格。民眾黨團今天下午在陸委會前召開記者會，李貞秀哽咽地說，陸配不是外國人，陸配是台灣人的「家後」，陸配是台灣之子的媽媽；她「授權陸委會」全權代為辦理陸配放棄國籍的事宜，期盼所有紛擾到她為止。

民眾黨團今天下午在行政院中央聯合辦公大樓前召開「民進黨停止追殺陸配 為新住民站出來」記者會，針對內政部、陸委會對李貞秀的國籍、戶籍爭議表達立場，出席人員包含黨團幹事長邱慧洳、立委陳昭姿、李貞秀。

李貞秀表示，民眾黨創黨主席柯文哲說過：「政治不難，找回良心而已」，但現在的賴政府良心被狗吃了嗎？從內政部長劉世芳的「頭七」，到陸委會首長的「我沒有台灣身分」，這群人都在睜眼說瞎話，因為不能選擇出生地，她必須一再一再地證明。

李貞秀指出，今天說陸配會危及國安，但劉世芳連陸配村里長都沒有放過。她就問，村里長能接觸什麼國安？賴政府到底還要欺負陸配到什麼地步？邱垂正、梁文傑身為陸委會正副主委，她要問，陸委會存在的目的是什麼？國家編列預算給陸委會，是為了要服務兩岸人民事務，是為了要保障陸配群體權益，「不是讓你替執政黨擦脂抹粉，不是讓你成為賴政府的政治打手」。

李貞秀提到，今天的陸委會不僅沒有保護陸配，反而曲解法令、誤導社會、置事實於不顧，帶頭製造恐慌，把守法的人民變成政治攻擊的對象，這樣對嗎？此時此刻，執政黨對陸配所有欲加之罪、何患無辭的抹紅抹黑，賴政府是不是在告訴陸配：「你們只配乖乖當二等公民」？

李貞秀說，她來台灣超過30年，在加入台灣民眾黨之前，她本本分分生養5個台灣小孩，規規矩矩工作繳稅。如果，連她這樣的人想要站出來發聲、想要爭取族群平權，都能夠立刻被抹紅、被打壓追殺，那是不是告訴所有陸配：你們只能乖乖閉嘴，沒有資格發聲，沒有資格從政，沒有資格監督政府，只配安靜當次等公民。

她表示，自由民主的今天，不應該縱容少數執政的賴政府在搞「麥卡錫主義」，今天是李貞秀，接下來會是哪一個新住民？會像梁文傑說的「匹夫無罪，懷璧其罪」嗎？民進黨的法律像多設限「10年才能參政」的時候，用兩岸人民關係條例；行使「應考試、服公職」權益的時候，開始改用國籍法，把陸配當外國人，「剝奪我新住民的身份，忽略我早就在台灣落地生根、以台灣為家、以身為台灣人為傲的事實」。

李貞秀哽咽地說，「我的事業在台灣，我的人生在台灣，我的孩子在台灣，台灣是我的家，我們在台灣工作、創業、繳稅」。陸配不是外國人，陸配是台灣人的「家後」，陸配是台灣之子的媽媽，「我們是台灣的一份子」。

李貞秀表示，她公開授權陸委會全權代為辦理行政院要求的「陸配放棄國籍事宜」，期盼所有紛擾到她為止，她不會倒下，也不能倒下，不只為她自己，也為所有努力在台灣打拼的新住民。

記者會後，李貞秀前往陸委會遞交文件資料給陸委會法政處長周鳴瑞。

