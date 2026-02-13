駁雙重戶籍說 李貞秀：88年已除籍、去年僅申請證明

民眾黨中配立委李貞秀表示，去年她申請的是「證明文件」，並不是去年才「辦理除籍」。（記者李文馨攝）

民眾黨中配立委李貞秀未放棄中國國籍引發爭議，同時也涉違反兩岸條例規定，不具備參選資格。民眾黨團今天下午在陸委會前召開記者會，李貞秀表示，民國88年，她依法獲准在台灣定居、設立戶籍，正式取得中華民國身分證，同時註銷在大陸湖南的戶籍；她強調，去年她申請的是「證明文件」，並不是去年才「辦理除籍」。

民眾黨團今天下午在行政院中央聯合辦公大樓前召開「民進黨停止追殺陸配為新住民站出來」記者會，針對內政部、陸委會對李貞秀的國籍、戶籍爭議表達立場，出席人員包含黨團幹事長邱慧洳、立委陳昭姿、李貞秀。

請繼續往下閱讀...

陸委會主委邱垂正昨表示，兩岸條例第9條之1規定「兩岸單一戶籍制」，台灣人民不能在中國設籍或領取中國護照，2004年兩岸條例修正後，必須在6個月內放棄中國戶籍，才能不失去台灣身分，要檢視李當年有無繳交除籍證明。對於李是否具有參選資格？邱強調，李貞秀是2025年才放棄中國戶籍，如果同時有台灣戶籍，也保有中國的戶籍，參選資格有問題。

李貞秀表示，民國82年，她因為婚姻來到台灣，民國88年，她依法獲准在台灣定居、設立戶籍，正式取得中華民國身分證，同時註銷在大陸湖南的戶籍，所有程序完全依照中華民國當時的法律執行；民國93年，兩岸條例修正實施「單一戶籍制」。她說，事實上，在此之前，她早就已經沒有大陸戶籍，往來兩岸唯一的證件只有台胞證。

李貞秀指出，內政部去年突然發函，要求早期來台的陸配補繳放棄喪失原籍證明，雖然政府早年的行政疏失，成本不應該由陸配承擔，但她還是第一時間委託父親在湖南辦理補充證明。證明文件清楚顯示，她於民國93年前已經完成戶籍註銷，這份證明也經由海基會完成認證、繳交移民署。

李貞秀說，極其荒謬的是，若照陸委會主委的最新說法，去年全台灣有1萬1868名陸配補件，「難道所有人在台灣的年資都要從去年開始重新計算嗎？我們過去投票算不算違法？擔任公職算不算違法？我們生兒育女、增產報國、工作繳稅，所盡的國民義務又算什麼？」

她強調，去年她申請的是「證明文件」，並不是去年才「辦理除籍」，這兩件事差非常多。去年拿到的除籍證明，只為證明她民國88年已經除籍，並不是民國114年才開始除籍，這一點不能被混淆。

邱慧洳表示，新法時代有新法時代法律的適用，舊法時代有舊法時代法律的適用。李貞秀就是舊法時代的人民，她當時依照舊法時代的法律，她已經註銷戶籍了，不應該用新法時代的法律去為難她，否則就是「拿清朝的劍去斬明朝的官」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法