    首頁 > 政治

    春節連假將展開 澎湖縣府今團拜

    2026/02/13 14:53 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣政府新春團拜，邀請退休同仁共襄盛舉。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣政府新春團拜，邀請退休同仁共襄盛舉。（澎湖縣政府提供）

    農曆春節連假即將展開，澎湖縣政府今（13）日在縣府地下大禮堂舉辦「赤馬揚蹄賀新春、漁火齊明照豐年」新春團拜暨摸彩聯誼活動，由縣長陳光復偕同秘書長林文藻及縣府一級主管向同仁拜年，互道恭喜，祝福所有同仁新的一年工作順利、身體健康、闔家平安幸福。

    活動現場布置各式春節應景裝飾，處處洋溢喜氣與祝福，濃厚年節氛圍瀰漫整個縣府。同時也特別邀請退休同仁共襄盛舉，重溫過往攜手打拚的點滴情誼，在溫馨交流中迎接馬年到來。

    現場安排菊饗曼陀林樂團及澎湖室內合唱團帶來精彩演出，熱鬧樂聲為團拜活動揭開序幕，迅速炒熱現場氣氛。壓軸登場的摸彩活動更將氣氛推向最高潮，中獎同仁滿懷喜悅上臺領獎，台下同仁則屏息期待幸運降臨，歡笑聲與掌聲此起彼落。在同仁熱情簇擁與歡呼聲中，陳光復現場再加碼10個紅包，讓現場驚喜連連，為新春團拜再添喜氣與熱鬧氛圍，也為大家在新的一年討得滿滿好彩頭。

    陳光復表示，新春團拜是縣府每年迎接新年度的重要活動，除了讓同仁在歲首之際彼此祝福，也能與退休同仁及老同事敘舊聯誼，凝聚縣府團隊向心力。他強調，縣府同仁就像一家人，在團結合作下持續推動各項縣政建設與服務，期盼新的一年福運相隨、事事順心，也祝福澎湖這座美麗的島嶼四時平安無災、發展蒸蒸日上，越來越精彩。

    澎湖縣政府新春團拜摸彩，縣長獎電視得主出爐。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣政府新春團拜摸彩，縣長獎電視得主出爐。（澎湖縣政府提供）

