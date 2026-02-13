為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨台中市長提名協議談妥 組發會：雙方已決定民調機構、確認問卷

    2026/02/13 13:54 記者施曉光／台北報導
    國民黨中央黨部。（資料照）

    國民黨中央黨部。（資料照）

    連日來引發爭議的國民黨台中市長提名協議，今天看似終於塵埃落定。根據國民黨組發會說明，有關台中市長候選人提名事宜，今日上午11點中央提名協調小組假台中市黨部召開參選人協調會議，會中由立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔等2位有意參選人決定3家民調機構，並且已經完成確認民調問卷題目內容。

    國民黨中央黨部6日曾對外宣布台中市長提名協調，經充份溝通說明後，江啟臣、楊瓊瓔都已簽署協議，同意在3月底前的最後一週（25日至31日）完成民調作業，隨即遭江啟臣聲明批評違背協議事項「同意不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項」，並質疑會讓民意調查受到外力介入，導致民調結果失真。

    國民黨組發會事後回應表示，協議事項中所提的3月底，亦即3月的最後一週，並沒有公佈民調機構和民調日期，合乎協議事項內容。

    有關台中市長盧秀燕認為3月底才做民調時間太晚，國民黨文傳會副主委尹乃菁今日中午接受網路直播節目專訪時表示，3月民調決定的結論獲得雙方候選人同意，黨主席鄭麗文也是希望給大家公平競爭機會，即便3月才決定人選，提名時程也比過去更早，既然盧秀燕覺得時間太晚，是否可以多點力氣說服楊瓊瓔？

    至於江啟臣不滿黨中央公布民調完成期間，尹乃菁坦承，處理細節確實不夠準確，「但不管時間點，有實力的候選人應該都能接受檢驗。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播