國民黨台中市長提名協議談妥 組發會：雙方已決定民調機構、確認問卷

連日來引發爭議的國民黨台中市長提名協議，今天看似終於塵埃落定。根據國民黨組發會說明，有關台中市長候選人提名事宜，今日上午11點中央提名協調小組假台中市黨部召開參選人協調會議，會中由立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔等2位有意參選人決定3家民調機構，並且已經完成確認民調問卷題目內容。

國民黨中央黨部6日曾對外宣布台中市長提名協調，經充份溝通說明後，江啟臣、楊瓊瓔都已簽署協議，同意在3月底前的最後一週（25日至31日）完成民調作業，隨即遭江啟臣聲明批評違背協議事項「同意不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項」，並質疑會讓民意調查受到外力介入，導致民調結果失真。

國民黨組發會事後回應表示，協議事項中所提的3月底，亦即3月的最後一週，並沒有公佈民調機構和民調日期，合乎協議事項內容。

有關台中市長盧秀燕認為3月底才做民調時間太晚，國民黨文傳會副主委尹乃菁今日中午接受網路直播節目專訪時表示，3月民調決定的結論獲得雙方候選人同意，黨主席鄭麗文也是希望給大家公平競爭機會，即便3月才決定人選，提名時程也比過去更早，既然盧秀燕覺得時間太晚，是否可以多點力氣說服楊瓊瓔？

至於江啟臣不滿黨中央公布民調完成期間，尹乃菁坦承，處理細節確實不夠準確，「但不管時間點，有實力的候選人應該都能接受檢驗。」

