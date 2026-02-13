空服員轉身外交官 菲律賓駐台代表彭科蓉：台灣有家的感覺

菲律賓駐台代表彭科蓉（左）。（外交部提供）

新任菲律賓駐台代表彭科蓉接受中央社專訪時表示，來台首要工作就是深化雙邊經貿連結，希望更多台商在菲律賓落地；她說，從空服員工作學到應對百工百業、形形色色人物，不慍不火的溝通、施展魅力更有外交效果。

菲律賓駐台代表彭科蓉（Corazon A. Padiernos）去年10月就任，在這之前，彭科蓉是馬尼拉經濟文化辦事處董事會一員，推廣菲律賓觀光、社群參與以及經貿合作，對台灣熟悉。彭科蓉2月10日接受中央社專訪，這是她就任後首次接受媒體專訪。

彭科蓉大學畢業後的第一份工作是空服員，也曾從事餐飲和保險業，且從基層做起。她表示，空服員的工作對自己人格養成影響很深，尤其練就一身應對各行各業、形形色色乘客的功力，這對外交工作至關重要。

「不管遇到什麼困難，都要相信有志者事竟成」，彭科蓉說，同時要回饋社會，以及有學習精神。

彭科蓉自詡為女性倡議者，勇於為不義發聲。她說，要以具有外交手腕、女性特質的方式，不慍不火地解釋彼此立場，而非具侵略性方式，且傾聽更是重要，才能說服對方和自己站在一起，「適時施展魅力很有用」。

彭科蓉駐台首要工作是促進雙邊經貿關係，期望見到台商赴菲律賓落地投資，這與外交部長林佳龍力推的「台菲經濟走廊」不謀而合，農業部去年也曾率領經貿考察團赴菲律賓。

彭科蓉說明，林佳龍的政策非常好，主動向菲律賓招手，期待雙方能進一步坐下來好好談彼此需求，確保認知一致。她說，確實有和台灣談論到能源和觀光合作，此外，農業以及糧食安全更是菲律賓所需要的，已與國合會以及農業部開會商討相關議題。

關於促進菲律賓觀光，彭科蓉指出，菲律賓不是只有巴拉望省好玩，其他省份的海灘、山徑都非常漂亮，尤其北邊省份距離台灣不遠，說英語都可以通。

彭科蓉的第三個工作目標是確保移工權益，她說，常在深思如何改善在台菲律賓人的生活，已赴台中、高雄探望移工社群。

根據移民署和勞動部統計，目前在台灣的菲律賓人有約18萬人，其中有17萬人是移工。

彭科蓉說，欣見菲律賓移工在台灣過得很好，也感謝雇主的照顧，但女性移工，尤其是擔任照護員的移工工時過長，台灣法規仍允許她們加班，每天不分晝夜工作下的心理狀態也會影響到表現。此外，台菲雙方都有仲介收費過高的問題。

被問及來台的感覺，彭科蓉說，台灣有豐富的歷史人文，台灣人非常自律、有禮貌，菲律賓人常被認為「過度友善」，台灣人則是友善、開放地恰到好處，「在台灣有家的感覺，很開心」。

