批台美貿易協定正文未送就要國會背書 民眾黨提3訴求

台美正式完成「對等貿易協定（ART）」簽署。賴總統表示，將併同上月簽署的「台美投資備忘錄」函送立法院審議，籲請全力支持並盡快通過。民眾黨表示，協議正文尚未送至國會，行政院就急於要求背書，同時提出三點訴求，包含儘速提出產業衝擊報告、說明龐大採購承諾對國家財政如何因應，以及盤點制度缺失、強化環境與勞權保障。

民眾黨透過聲明稿表示，他們一向支持台美經貿深化合作，也肯定第一線談判人員的辛勞。然而，國際談判的核心在於對等互惠與國家利益，絕非單方面的讓利與配合。回顧賴政府在這一年來的關稅應對與決策過程，實在令國人感到遺憾，賴總統甚至還當著全國人民的面，撒下漫天大謊，聲稱「台美談判過程公開透明、談判團隊應立法院要求做過專案報告」。

民眾黨指出，國會直到現在不僅未收到協議內容，更從未聽取過政院針對簽署條文，與大幅調降關、全面開放市場與高額承諾採購等重要事項之專案報告，整個談判過程徹底黑箱，民進黨當年對著馬政府疾呼「服貿簽訂前不能講、簽訂後不能改，完全是行政獨裁」，現在宛如迴力鏢打向自己。

民眾黨提到，去年4月關稅開牌前，行政院長卓榮泰要國人「安心睡」，結果稅率高於日韓各國，卓才道歉。去年8月，談判後降到至「20+N%」的稅率，結果行政院卻避重就輕只談20%，甚至反過來怪罪民眾搞不清楚狀況。到了今年1月，備忘錄剛簽，正式協議還未商定，行政院又一波操作，要求國會不要杯葛。

民眾黨表示，直到今天開完記者會，協議的正文都還沒送到國會，行政院就急著要立法院背書？這些應對在在顯示民進黨政府先是輕忽，其後欺騙人民，最後脅迫國會。

民眾黨也說，更令國人困惑的是，今天公布的協定與1月16日雙方簽署、但尚未披露本文的備忘錄內容，存在明顯落差。當行政院副院長鄭麗君承諾對美投資與信保高達5千億美元，美國商務部更直言這是要將台灣40%半導體產能移往美國的頭期款。然而，如此茲事體大的承諾，今天記者會卻隻字未提，協議正文中也未見相關文字。

民眾黨質疑，這意味著什麼？是這項投資作廢了？還是為了規避國會審議而故意不放在協議裡？還請行政院誠實交代這筆攸關台灣經濟命脈的帳。

民眾黨提出三項具體要求，首先，本次協定涉及6千多項產品開放，行政院應儘速提出產業衝擊報告，未來如何因應本土產業融資緊張；第二，對於我方承諾2025年至2029年間採購848億美元，國家財政如何因應；第三，面對近年各種對外經貿談判，越來越多的環境與勞工權益議題，行政院應自行盤點各個環節的缺失。

民眾黨呼籲，行政院應說清楚，在此協定之下，未來將有98%美國產品零關稅、同時台灣還要提供2500億美元信用保證的代價下，台灣換到的是真正的產業升級，還是被掏空的經濟空殼？民眾黨要求將協定連同5千億美元投資計畫併案送國會實質審查，絕不容許黑箱協議葬送台灣的未來。

