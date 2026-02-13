台美貿易協定開放美牛絞肉敏感品項仍禁止還被作文章 溫朗東感嘆

總統府13日舉行「因應台美簽署貿易協議新局」國安高層會議會後記者會，總統賴清德親自出席並發表談話。（記者羅沛德攝）

我國今（13日）公布「台美對等貿易協定（ART）」完成簽署，開放輸入美牛絞肉及部分內臟，但頭骨、脊髓等敏感品項仍禁止。衛福部強調食安等「4大不變」，但仍成為在野黨攻擊目標。對此，名嘴溫朗東表示，頭骨、腦、眼睛、脊髓，仍然禁止進口。產地標示不變。你不想吃，看標示就好，剩下的爭議是一個有國際標準、有公投結果、有現成食安機制可以處理的科學問題。

溫朗東在臉書PO文表示，臺灣的實質對美關稅從15%降到12.33%，協定裡有2072項產品豁免，半導體、赴美設廠設備、蝴蝶蘭、茶葉、珍珠奶茶原料、鳳梨酥，通通不用付對等關稅，半導體拿到232條款最惠待遇，這是臺灣輸美出口七成六的命脈，確定受保護。工具機、機械、手工具、自行車、紡織、醫療器材，15%不疊加既有關稅，和日韓同條件。

請繼續往下閱讀...

溫朗東指出，美國FDA核准的新藥和醫材加速在臺上市。工業中間財進口降稅，企業生產成本降低，有沒有受衝擊的？有。小客車關稅降到零，國產車會有壓力。但消費者拿到大禮包：美國車變便宜，櫻桃、堅果、蘋果、龍蝦降到零關稅，小麥降稅讓麵包和烘焙品變便宜，保健食品降到10%，降稅的農產品裡面，85.7%是臺灣本來就在進口的東西。小麥自給率0.2%，櫻桃自給率0%。降稅打的不是本土農業，是進口品之間的價差。牛肉94%本來就靠進口，影響的是美國牛和澳紐牛之間的市佔競爭。

溫朗東續指，再看中國好朋友面臨的處境，寮國、緬甸，中國一帶一路的核心夥伴，40%。越南20%，還要再被加轉運懲罰關稅。印度因為買俄羅斯的油被加25%，答應不買了才降到18%。柬埔寨從49%一路談到19%，條件是必須跟著美國對其他國家課稅，外交上直接被綁死。

溫朗東分析，台美協定裡面的出口管制對接和打擊轉運條款，就是在跟美方講清楚：臺灣不是中國供應鏈的一部分。沒有這些條款，臺灣的出口商每天都有被當成中國轉運跳板的風險，現在在野黨把整份協定的攻擊焦點縮到一個點：牛內臟，這個問題有答案，而且是科學的答案。

溫朗東補充，美國在2013年就被世界動物衛生組織認定為BSE（狂牛症）風險可忽略，這是最高安全等級。逐批逐箱加解凍檢驗是二十年前狂牛症恐慌時期設計的，現在全世界沒有任何國家還在對風險可忽略的國家這樣做。改成用出口工廠的合規紀錄來管理，是國際標準做法。

溫朗東直言，頭骨、腦、眼睛、脊髓，仍然禁止進口。產地標示不變。你不想吃，看標示就好，產業壓力解除了。消費者拿到好處了。國際位置確認了。投資代價是日韓臺三國裡面最低的。剩下的爭議是一個有國際標準、有公投結果、有現成食安機制可以處理的科學問題，這就是今天這份協定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法