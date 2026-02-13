為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「蘭嶼巡防艦」交船！海巡第11艘600噸級投入守護海疆

    2026/02/13 13:24 記者蔡清華／高雄報導
    600噸級巡防艦第11艘G613蘭嶼巡防艦交船啟航。（海巡署艦隊分署提供）

    600噸級巡防艦第11艘G613蘭嶼巡防艦交船啟航。（海巡署艦隊分署提供）

    海巡署艦隊分署今（13日）舉行「600噸級巡防艦第11艘CG613蘭嶼巡防艦交船典禮」，由海洋委員會副主委張忠龍主持，邀請國安會副秘書長李問及各界代表出席，特別以達悟族傳統舞蹈「海洋精神舞」祈福，正式投入「維護海域秩序、守護國人平安」的使命。

    「蘭嶼巡防艦」為海巡安平級巡防艦系列的第11艘，艦體全長約65公尺、寬約14.8公尺，最高航速可達40節，續航力達2000浬，能執行長時間海上任務。艦上配備高壓水砲與警備艇，具備消防救援、海上執法及救生救難等多元勤務能力，在應對中共灰色地帶襲擾方面，具備速度之優勢。

    啟航儀式融入蘭嶼達悟（雅美）族文化元素，特地邀請來自蘭嶼的椰油國小學生進行表演，合唱「美麗心蘭嶼」，以音樂描繪蘭嶼海島風貌及自然景致，展現對土地的深厚情感，以及演出傳統舞蹈「海洋精神舞」，祈求出航順利、平安的意涵，象徵海巡人員對「蘭嶼巡防艦」未來執行各項勤務均能平安圓滿的期盼。

    張忠龍致詞時表示，蘭嶼巡防艦是在去年10月由海委會主委管碧玲命名，呼應政府「向海致敬」政策及彰顯政府對原民文化的認同，展現國家對海洋治理、海域安全及島嶼發展的重視，海巡署「蘭嶼巡防艦」將帶著以「守護美麗家園」的心，巡航在台灣周邊海域。

    海巡署艦隊分署表示，海巡署將持續秉持「維護海域秩序、守護國人平安」的使命，持續強化我國海疆的保護能量。未來將靈活運用各型艦艇做好各式任務準備，秉持科技與專業，全方位展現海巡「海上不缺席、守護不間斷」的堅定意志。

    以達悟族傳統舞蹈「海洋精神舞」祈福。（海巡署艦隊分署提供）

    以達悟族傳統舞蹈「海洋精神舞」祈福。（海巡署艦隊分署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播