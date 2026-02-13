「蘭嶼巡防艦」交船！海巡第11艘600噸級投入守護海疆

600噸級巡防艦第11艘G613蘭嶼巡防艦交船啟航。（海巡署艦隊分署提供）

海巡署艦隊分署今（13日）舉行「600噸級巡防艦第11艘CG613蘭嶼巡防艦交船典禮」，由海洋委員會副主委張忠龍主持，邀請國安會副秘書長李問及各界代表出席，特別以達悟族傳統舞蹈「海洋精神舞」祈福，正式投入「維護海域秩序、守護國人平安」的使命。

「蘭嶼巡防艦」為海巡安平級巡防艦系列的第11艘，艦體全長約65公尺、寬約14.8公尺，最高航速可達40節，續航力達2000浬，能執行長時間海上任務。艦上配備高壓水砲與警備艇，具備消防救援、海上執法及救生救難等多元勤務能力，在應對中共灰色地帶襲擾方面，具備速度之優勢。

啟航儀式融入蘭嶼達悟（雅美）族文化元素，特地邀請來自蘭嶼的椰油國小學生進行表演，合唱「美麗心蘭嶼」，以音樂描繪蘭嶼海島風貌及自然景致，展現對土地的深厚情感，以及演出傳統舞蹈「海洋精神舞」，祈求出航順利、平安的意涵，象徵海巡人員對「蘭嶼巡防艦」未來執行各項勤務均能平安圓滿的期盼。

張忠龍致詞時表示，蘭嶼巡防艦是在去年10月由海委會主委管碧玲命名，呼應政府「向海致敬」政策及彰顯政府對原民文化的認同，展現國家對海洋治理、海域安全及島嶼發展的重視，海巡署「蘭嶼巡防艦」將帶著以「守護美麗家園」的心，巡航在台灣周邊海域。

海巡署艦隊分署表示，海巡署將持續秉持「維護海域秩序、守護國人平安」的使命，持續強化我國海疆的保護能量。未來將靈活運用各型艦艇做好各式任務準備，秉持科技與專業，全方位展現海巡「海上不缺席、守護不間斷」的堅定意志。

以達悟族傳統舞蹈「海洋精神舞」祈福。（海巡署艦隊分署提供）

