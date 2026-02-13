台美貿易談判達6大目標 賴清德：消除過去未簽署FTA的劣勢

總統府13日舉行「因應台美簽署貿易協議新局」國安高層會議會後記者會，總統賴清德親自出席並發表談話。（記者羅沛德攝）

台美已正式完成「對等貿易協定（ART）」簽署。總統賴清德今（13日）指出，透過台美貿易談判達成了六大目標，為台灣產業及整體經濟爭取到重大利益，不僅與日、韓、歐等主要競爭對手取得立足點的平等，並消除過去因台美未簽署自由貿易協定（FTA）導致關稅顯著高於競爭對手的劣勢。

賴清德今天上午在總統府大禮堂舉行「因應台美簽署貿易協議新局」國安高層會議會後記者會，他盤點本次談判達成的六大目標，第一是在台灣對美國出口方面，爭取到對等關稅以及232關稅享有最優惠待遇，台灣對等關稅，將調降為百分之15且不疊加，還爭取到261項農產品、以及1811項工業產品，總計2072項輸美產品豁免對等關稅，讓輸美平均關稅從百分之35.78（百分之32+MFN稅率）降到百分之12.33，大幅提升台灣產業的國際競爭力。



在232條款關稅上，賴清德說，台灣也取得最優惠待遇，包括半導體及半導體衍生品，在一定額度內免稅，額度外還有最優惠待遇；其他包括汽車零組件、木材家具、航空零組件等，也獲得最優惠待遇。

賴清德續指，第二是對應美國給予台灣優惠關稅，並為了降低美國所關注的對美國巨額貿易順差，台灣也調降美國產品進口關稅；就如同其他對美順差國，台灣必須做出相對應的關稅調降，但堅守了糧食安全以及工業韌性原則，爭取到93項產品維持不降稅及部分降稅。

第三，在非關稅貿易措施調整方面，堅持守護國人健康原則，並與國際規範接軌；將繼續維持牛豬產品在飲食場所標示原產地不變、邊境及後市場抽驗機制也不變。台灣也以科學實證管理各項進口，例如美國牛肉進口，只有開放絞肉及部分內臟，敏感品項禁令不變；食安管理包括源頭、邊境及後市場管理機制不變；校園午餐優先採購國產肉，以及基改食品原料管理規定等都維持不變。

賴清德說，第四是在「台美21世紀貿易倡議」基礎上，加速推動經貿體制接軌國際，包括智慧財產權、勞動規範、環保標準、貿易便捷化與法規透明化，以及數位貿易環境等，和國際通行規範銜接，提升經商的便利、公平與透明環境。

第五，賴清德表示，在經濟安全上，台美建立高度共識，將從強化核心關鍵技術出口管制、精進投資審查、防杜洗產地等層面加強合作，將有利於台美共同建立可信賴、具韌性的非紅供應鏈。

賴清德繼續說明，第六是「台美投資備忘錄」確立台美雙向投資機制，將以「台灣模式」與美國進行供應鏈合作。美國政府將協助赴美投資的台灣企業，讓台灣的半導體、資通訊、以及電子製造服務等產業融入美國經濟；美國也將促進美國企業來台投資，並引進最先進技術。透過雙向投資與對美採購，不僅可促進台美貿易平衡、提升經貿的互惠合作，同時也將深化台美經貿戰略夥伴關係，促進經濟繁榮與和平穩定。

