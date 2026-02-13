李貞秀國籍爭議未歇 柯文哲嗆：賴清德有本事說「中配是外國人」

民眾黨創黨主席柯文哲（右）、台北市議員張志豪13日前往安東市場發春聯，預祝攤商與民眾新春愉快。（記者廖振輝攝）

民眾黨不分區立委、中配李貞秀國籍爭議延燒，陸委會也表達年後將積極處理。民眾黨前主席柯文哲今（13日）嗆，總統賴清德有本事就直接說「中配是外國人」。

柯文哲今上午與爭取連任的民眾黨台北市議員張志豪到大安區安東市場發春聯，會前接受媒體聯訪表示，這個案件紛擾不斷，就是台灣政治上的問題，我們能不能花力氣做正經事？

他說，李貞秀是經過政黨提名，中選會也審查過參選資格，當時已經通過，中選會也頒發證書，又找大法官監誓，全部程序都走完了，現在突然說李不能質詢，也不能調閱相關文件，這不是很奇怪嗎？

柯文哲說，賴清德能不能正經一點認真做事，不要每天搞這些奇奇怪怪的事情，程序走完了又說不行，內政部、中選會政府機關互打，太奇怪了，有本事賴清德就出來講「中配是外國人」，現在中配不是外國人卻適用國際法，這不是很奇怪？不要再鬧了啦！

他強調，政府公布法律，也該讓人民有辦法遵守法律，請賴政府說明如何來做SOP，一條條明白列出，現在也不公布流程，就要李貞秀自己處理，看是要賴清德還是內政部長劉世芳出來說明都可以，要有流程啦，這就是沒事找事做嘛。

